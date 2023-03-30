В США проверили, как Украина использует американскую военную помощь (видео)

По словам инспектора USAID Николь Анджареллы, ни одно из обвинений в нарушениях, связанных со снабжением Украины оружием США, не было подтверждено.

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Инспекторы Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) не выявили серьезных нарушений в использовании Украиной американской военной помощи. Об этом сообщила генеральный инспектор USAID Николь Анджарелла на специальном заседании в Сенате США 29 марта.

Инспектор отметила, что США сформировали специальную систему, позволяющую контролировать поставки в Украину. Кроме того, люди были проинформированы о том, как можно уведомить USAID о предполагаемых нарушениях.

По словам Анджареллы, в ее офис поступило 178 сообщений о возможных нарушениях, однако ни одно из них не подтвердилось.

"На сегодняшний день у нас нет никаких серьезных криминальных находок, связанных с оказанием помощи Украине со стороны США", — констатирует генеральный инспектор.

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Николь Анджарелла также добавила, что окончательные выводы будут сделаны после проведения тщательного расследования или аудита.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 29 марта подтвердил, что Украина целесообразно использует американское вооружение.

"Мы не видели никаких свидетельств того, что было какое-то вопиющее нарушение, когда дело касается использования военной помощи, направляемой Украине", — сказал Кирби.

Брифинг представителей Белого дома

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $350 млн, который включает в себя дополнительное количество боеприпасов для HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley.

Ранее, 3 марта, США также объявили о пакете военной помощи Украине на $400 млн. Большую часть помощи составляют снаряды для уже имеющегося у ВСУ оружия.