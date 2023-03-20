В США официально объявили о новом пакете помощи Украине на $350 млн: что в него войдет

По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, более 50 стран объединились для оказания поддержки Украине в ее борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность.

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В понедельник, 20 марта, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины на 350 миллионов долларов. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальной странице Государственного департамента США.

"На этой неделе, когда бессовестная агрессивная война России против Украины продолжается с огромными человеческими потерями, мы снова вспоминаем о безграничном мужестве и непоколебимой решимости украинского народа, а также о решительной поддержке Украины международным сообществом", — говорится в заявлении госсекретаря.

Блинкен сообщил, что помощь на 350 миллионов долларов будет включать в себя дополнительное количество снарядов для американских HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley. Украина также получит ракеты HARM, противотанковые средства, речные катера и прочую военную технику для противостояния РФ.

Госсекретарь США подчеркнул, что более 50 государств объединились для оказания помощи Украине в ее оборонительной войне против Вооруженных сил РФ.

"Только Россия может прекратить свою войну сегодня. Пока она этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заключил Энтони Блинкен.

По данным Минобороны США новый пакет помощи является тридцать четвертым изъятием оборудования из американских запасов для Украины и включает в себя следующие позиции:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм артиллерийские снаряды;

25-мм боеприпасы;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

81-мм и 60-мм минометные системы и минометные снаряды;

комплексы противотанкового вооружения АТ-4;

гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;

подрывные боеприпасы и средства преодоления препятствий;

оборудование для разминирования;

танкеры с тяжелым топливом;

тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;

речные патрульные катера;

контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запчасти и другое полевое оборудование.

Ранее, 3 марта США также анонсировали военную помощь ВСУ на 400 миллионов долларов. Сообщалось, что большая часть оружия будет изъята из американских запасов.

Еще мы писали о том, что 15 марта в Силах обороны и безопасности Украины опубликовали список оборонительного и наступательного вооружения, которое является приоритетным для фронта.