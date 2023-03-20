У США офіційно оголосили про новий пакет допомоги Україні на $350 млн: що до нього увійде

За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, понад 50 країн об'єдналися для підтримки України в її боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність.

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У понеділок, 20 березня, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання нового пакету військової допомоги Збройним силам України на 350 мільйонів доларів. Про це стало відомо із заяви, опублікованої на офіційній сторінці Державного департаменту США.

"Цього тижня, коли безсовісна агресивна війна Росії проти України триває з величезними людськими втратами, ми знову згадуємо про безмежну мужність і непохитну рішучість українського народу, а також про рішучу підтримку України міжнародною спільнотою", — йдеться в заяві держсекретаря.

Блінкен повідомив, що допомога на 350 мільйонів доларів включатиме додаткову кількість снарядів для американських HIMARS, гаубиць і бойових машин піхоти Bradley. Україна також отримає ракети HARM, протитанкові засоби, річкові катери й іншу військову техніку для протистояння РФ.

Держсекретар США наголосив, що понад 50 держав об'єдналися для надання допомоги Україні в її оборонній війні проти Збройних сил РФ.

"Тільки Росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", — підсумував Ентоні Блінкен.

За даними Міноборони США новий пакет допомоги є тридцять четвертим вилученням обладнання з американських запасів для України та включає такі позиції:

боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди;

25-мм боєприпаси;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

81-мм і 60-мм мінометні системи та мінометні снаряди;

комплекси протитанкового озброєння АТ-4;

гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них;

підривні боєприпаси та засоби подолання перешкод;

обладнання для розмінування;

танкери з важким паливом;

тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри;

річкові патрульні катери;

контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запчастини й інше польове обладнання.

Раніше, 3 березня, США також анонсували військову допомогу ЗСУ на 400 мільйонів доларів. Повідомлялося, що більшість зброї буде вилучено з американських запасів.

Ще ми писали про те, що 15 березня в Силах оборони та безпеки України опублікували список оборонного й наступального озброєння, яке є пріоритетним для фронту.