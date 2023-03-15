"Потрібно для перемоги": у Міноборони дали перелік пріоритетної зброї для ЗСУ (інфографіка)

До списку пріоритетів увійшли ракети для HIMARS, дрони та танкові снаряди. Military Media Center зазначає, що західне озброєння має значну перевагу на полі бою над радянським.

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Українські захисники потребують снарядів, мін, ракет та БПЛА. ЗСУ потрібне і оборонне, і наступальне озброєння. Про це повідомили на медійному майданчику Сил оборони та безпеки України Military Media Center.

"Через високу інтенсивність бойових дій, а також для захисту та звільнення окупованих РФ територій, Україна потребує постачання як оборонного, так і наступального озброєння від міжнародних партнерів", — заявили у медіацентрі.

Згідно зі списком, опублікованим Military Media Center, пріоритетами ЗСУ в озброєнні для фронту є:

ракети до HIMARS та MARS;

155-мм снаряди;

120-мм міни;

ракети до систем ППО;

ракети до протитанкових ракетних комплексів (ПТРК);

авіаційні засоби ураження;

дрони-камікадзе;

танкові снаряди 105 та 125 мм.

Інфографіка Military Media Center "Пріорітети для фронту" Фото: Military Media Center

У Military Media Center підкреслили, що західне озброєння більш ефективне за радянські аналоги завдяки технічним характеристикам. На полі бою надана міжнародними партнерами зброя має перевагу над зброєю ЗС РФ.

"Це дозволяє українським військовим витрачати менше боєприпасів і при цьому досягати усіх поставлених задач з меншим ризиком для життя", — написали у медіацентрі.

Нагадаємо, 14 березня дослідник Бреді Африк поділився у соцмережах висновком, що ЗС РФ готуються до контрнаступу захисників України. Він опублікував супутникові знімки, що свідчать про будівництво загарбниками укріплень вздовж лінії фронту у кількох регіонах.

Сьогодні, 15 березня, міністр оборони України Олексій Резніков у телеефірі також повідомив про підготовку російських армійців до контрнаступу ЗСУ. За його словами, окупанти риють окопи та споруджують фортифікаційні укріплення. "Це означає, що росіяни вже готуються до захисту", — сказав він.