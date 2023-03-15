"Росія вже програла": Резніков розповів про ситуацію на фронті

Міністр оборони України вважає, що окупанти зробили певні висновки зі своїх поразок під час наступу українських військових на Харківському та Херсонському напрямках у 2022 році. Тому перед новим контрнаступом ЗСУ російські військові почали активно готуватися до оборони.

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Російські військові почали готуватися до контрнаступу ЗСУ: окупанти риють окопи та споруджують фортифікаційні укріплення. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону в середу, 15 березня.

"Росіяни дуже добре навчаються, тому вони вже сіли в оборону. Вони вже сидять в обороні. Вони вже копають окопи, фортифікаційні укріплення. До речі, в Криму теж. Це означає, що росіяни вже готуються до захисту", — сказав Резніков.

Він висловив думку, що ЗС РФ винесли певні висновки зі своїх поразок під час наступу українських військових на Харківському та Херсонському напрямках у 2022 році.

Голова профільного міністерства назвав таку активність супротивника добрим знаком для українських військових. Адже це означає, що ЗС РФ вірить у контрнаступ українських військових і серйозно його сприймає.

Крім того, за словами Резнікова, це знак, що Росія вже програла. Бо в окупантів різко змінилися військові цілі: від наступу та захоплення української столиці за кілька днів вони перейшли до активної оборони.

"Ми вже створюємо майбутнє. Вони вже програли. Якщо вони у своїй "спеціальній військовій операції" перейшли до захисту, вони вже програли цю війну", — наголосив міністр оборони України.

Нагадаємо, 14 березня експерт розповів, чого чекати від контрнаступу ЗСУ. Михайло Самусь прогнозує, що перші фази контрнаступу не будуть наземними, оскільки для проведення подібних операцій в ЗСУ поки що немає необхідного озброєння.

Водночас, за інформацією The Washington Post від 14 березня, українські чиновники не впевнені в успішності контрнаступу ЗСУ. Втрати української сторони нижчі, ніж у противника, як стверджують анонімні джерела, проте на полі бою гинуть чи одержують поранення найдосвідченіші бійці.