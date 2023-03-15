"Россия уже проиграла": Резников рассказал о ситуации на фронте

Министр обороны Украины считает, что оккупанты сделали определенные выводы из своих поражений во время наступления украинских военных на Харьковском и Херсонском направлениях в 2022 году. Поэтому перед новым контрнаступлением ВСУ российские военные принялись активно готовиться к обороне.

Related video

Российские военные начали готовиться к контрнаступлению ВСУ: оккупанты роют окопы и сооружают фортификационные укрепления. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона в среду, 15 марта.

"Россияне очень хорошо учатся, поэтому они уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне. Они уже роют окопы фортификационные укрепления. Кстати, в Крыму тоже. Это означает, что россияне уже готовятся к защите", — сказал Резников.

Он высказал мнение, что ВС РФ вынесли определенные выводы из своих поражений во время наступления украинских военных на Харьковском и Херсонском направлениях в 2022 году.

Глава профильного министерства назвал такую активность противника добрым знаком для украинских военных. Ведь это означает, что ВС РФ верят в контрнаступление украинских военных и серьезно его воспринимают.

Кроме того, по словам Резникова, это знак, что Россия уже проиграла. Так как у оккупантов резко изменились военные цели: от наступления и захвата украинской столицы за несколько дней они перешли к активной обороне.

"Мы уже создаем будущее. Они уже проиграли. Если они в своей "специальной военной операции" перешли к защите, они уже проиграли эту войну", — подчеркнул министр обороны Украины.

Напомним, 14 марта эксперт рассказал, чего ждать от контрнаступления ВСУ. Михаил Самусь прогнозирует, что первые фазы контрнаступления не будут наземными, поскольку для проведения подобных операций у ВСУ пока нет необходимого вооружения.

В то же время, по информации The Washington Post от 14 марта, украинские чиновники не уверены в успешности контрнаступления ВСУ. Потери украинской стороны ниже, чем у противника, как утверждают анонимные источники, однако на поле боя погибают или получают ранения самые опытные бойцы.