У США перевірили, як Україна використовує американську військову допомогу (відео)

За словами інспектора USAID Ніколь Анджарелли, жодне з обвинувачень у порушеннях, пов'язаних із постачанням України зброєю США, не було підтверджено.

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Інспектори Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) не виявили серйозних порушень щодо використання Україною американської військової допомоги. Про це повідомила генеральний інспектор USAID Ніколь Анджарелла на спеціальному засіданні у Сенаті США 29 березня.

Інспектор зазначила, що США сформували спеціальну систему, яка дає змогу контролювати поставки в Україну. Крім того, люди були проінформовані про те, як можна сповістити USAID про ймовірні порушення.

За словами Анджарелли, до її офісу надійшло 178 повідомлень про можливі порушення, проте жодне з них не підтвердилося.

"На сьогодні у нас немає жодних серйозних кримінальних знахідок, пов'язаних із наданням допомоги Україні з боку США", — констатує генеральний інспектор.

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Ніколь Анджарелла також додала, що остаточні висновки будуть зроблені після ретельного розслідування або аудиту.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 29 березня підтвердив, що Україна доцільно використовує американське озброєння.

"Ми не бачили жодних свідчень того, що було якесь кричуще порушення, коли справа стосується використання військової допомоги, яка спрямовується Україні", — сказав Кірбі.

Брифінг представників Білого дому

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на $350 млн, який включає додаткову кількість боєприпасів для HIMARS, гаубиць і бойових машин піхоти Bradley.

Раніше, 3 березня, США також оголосили про пакет військової допомоги Україні на $400 млн. Більшу частину допомоги становлять снаряди для зброї, що вже є у ЗСУ.