ЗС РФ везуть на фронт гармати Т-12: гармати 50-х років минулого століття помітили у Криму (фото, відео)

Протитанкові гармати, яким понад 70 років, пофарбували та відбуксували на вантажівках. Т-12 стріляють осколково-фугасними снарядами, їх можна застосовувати по наземних цілях.

Related video

Російські військові підтягують на фронт протитанкові гармати Т-12, створені в 50-х роках минулого століття. Відео переміщення озброєння в окупованому Криму опублікував у Telegram 3 квітня речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Попередники "Рапіри". Росія тягне на фронт радянські 100-мм гладкоствольні протитанкові гармати Т-12", — зазначив він.

Український портал "Мілітарний" уточнює, що протитанкові гармати буксували військові вантажівки, їх сфотографували місцеві мешканці. По зовнішньому вигляду гармат видно, що їх нещодавно вивезли з баз зберігання і передали окупаційним військам в Україні, зазначили журналісти.

На відео показаний ешелон, який перевозив гармати Т-12 по території Росії.

Гармати Т-12 везуть по території Росії

Візуально видно, що гармати пофарбували. Можливо, росіяни провели відновлювальні роботи та довели їх до задовільного стану для відправки у зону бойових дій, повідомили військові експерти.

Т-12 була розроблена для ураження західних танків Leopard 1 та M60

На інших кадрах видно залізничну станцію з двома ешелонами — один із гарматами, а інший – із бронетехнікою та автотранспортом, доповнюють автори Defence Express.

Гармати Т-12 стріляють осколково-фугасними снарядами

Протитанкова гармата Т-12 — коротка характеристика

Протитанкова гладкоствольна гармата Т-12 була розроблена в 50-х роках минулого століття на Юргінському машинобудівному заводі №75 (місто Юрга). Їх використовували для поразки західних танків Leopard 1 та M60. Гармата використовує лафет від 85-мм радянської протитанкової гармати Д-48.

Гармати Т-12 стріляють осколково-фугасними снарядами, тому ЗС РФ можуть застосовувати їх як польову артилерію для ураження наземних цілей із закритих позицій, зазначає "Мілітарний".

Застарілу Т-12 давно зняли з озброєння, 1972 року її замінили на протитанкову МТ-12 "Рапіра". У цій зброї змінилася лише швидкість перевезення — до 60 км/год автошляхом і до 25 км/год ґрунтовою завдяки зміні лафету.

Боєкомплект зброї включає кілька типів підкаліберних, кумулятивних і осколково-фугасних снарядів, а також керовані протитанкові ракети.

"Поява такого застарілого озброєння в окупантів може говорити про спроби заповнити втрати артилерійських систем. Т-12 можуть везти на поле бою через швидке зношування стволів у більш сучасних артсистемах, на відновлення яких потрібен час", — наголосили військові фахівці.

Нагадаємо, що спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 31 березня говорив про початок використання українськими військовими у боях високоточних бомб JDAM, які можуть планувати у повітрі. Проте запаси цих боєприпасів недостатні.

Інспектори USAID наприкінці березня звітували про перевірку постачання зброї в Україну із США. За даними експертів, Київ не допустив серйозних порушень у ході використання американської військової допомоги.