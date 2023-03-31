Українська авіація вже використовує розумні бомби JDAM, — Ігнат (відео)

За словами спікера Повітряних сил, ці бомби мають невелику потужність, але є надзвичайно високоточними. Для успіху на фронті потрібна більша їх кількість.

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Високоточні бомби JDAM вже є на озброєнні української бойової авіації, але їх кількість недостатня. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, сьогодні, 31 березня.

Ігнат підкреслив, що ці бомби мають меншу потужність, але їх основна перевага — точність.

"Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби мають не велику потужність, але надзвичайно високоточні", — розповів Ігнат.

Українська бойова авіація вже використовує високоточні бомби JDAM проти агресора

Він також переконаний, що для успіху на лінії фронту українським силам потрібна більша кількість таких бомб.

Що таке високоточна бомба JDAM

JDAM Joint Direct Attack Munition — це комплект обладнання на основі GPS, який кріпиться до бомб типу Mk 80 та їх аналогів. З його допомогою звичайну авіабомбу можна перетворити на високоточний керований боєприпас. Уздовж корпусу розташовані спеціальні планки, що дають можливість бомбі планувати в повітрі.

Ще 22 лютого у США заявили про постачання керованих бомб JDAM-ER в Україну.

До речі, 12 березня у мережі з'явилася інформація, що ЗС РФ вперше застосували аналог крилатих бомб JDAM-ER. 500-кілограмова бомба ФАБ-500 упала на городі жителів окупованого Донецька після того, як від конструкції відвалилися крила.