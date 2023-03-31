Українська авіація вже використовує розумні бомби JDAM, — Ігнат (відео)
За словами спікера Повітряних сил, ці бомби мають невелику потужність, але є надзвичайно високоточними. Для успіху на фронті потрібна більша їх кількість.
Високоточні бомби JDAM вже є на озброєнні української бойової авіації, але їх кількість недостатня. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, сьогодні, 31 березня.
Ігнат підкреслив, що ці бомби мають меншу потужність, але їх основна перевага — точність.
"Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби мають не велику потужність, але надзвичайно високоточні", — розповів Ігнат.
Він також переконаний, що для успіху на лінії фронту українським силам потрібна більша кількість таких бомб.
Що таке високоточна бомба JDAM
JDAM Joint Direct Attack Munition — це комплект обладнання на основі GPS, який кріпиться до бомб типу Mk 80 та їх аналогів. З його допомогою звичайну авіабомбу можна перетворити на високоточний керований боєприпас. Уздовж корпусу розташовані спеціальні планки, що дають можливість бомбі планувати в повітрі.
Ще 22 лютого у США заявили про постачання керованих бомб JDAM-ER в Україну.
До речі, 12 березня у мережі з'явилася інформація, що ЗС РФ вперше застосували аналог крилатих бомб JDAM-ER. 500-кілограмова бомба ФАБ-500 упала на городі жителів окупованого Донецька після того, як від конструкції відвалилися крила.