Украинская авиация уже использует умные бомбы JDAM, — Игнат (видео)

По словам спикера Воздушных сил, эти бомбы имеют не большую мощность, но чрезвычайно высокоточны. Для успеха на фронте необходимо большее их количество.

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Высокоточные бомбы JDAM уже есть на вооружении украинской боевой авиации, но их количество недостаточное. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сегодня, 31 марта.

Игнат подчеркнул, что эти бомбы имеют меньшую мощность, но их основное преимущество — высочайшая точность.

"Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны", — рассказал Игнат.

Украинская боевая авиация уже использует высокоточные бомбы JDAM против агрессора

Он также убежден, что для успеха на линии фронта украинским силам необходимо большее количество таких бомб.

Что такое высокоточная бомба JDAM

JDAM Joint Direct Attack Munition — это комплект оборудования на основе GPS, который крепится к бомбам типа Mk 80 и их аналогам. С его помощью обычную авиабомбу можно превратить в высокоточный управляемый боеприпас. Вдоль корпуса расположены специальные планки, дающие возможность бомбе планировать в воздухе. Максимальная дальность, как мы уже упоминали ранее, составляет чуть более 70 км, а минимальная — 24 км.

Еще 22 февраля в США заявили о поставках управляемых бомб JDAM-ER в Украину.

К слову, 12 марта в сети появилась информация, что ВС РФ впервые применили аналог крылатых бомб JDAM-ER. 500-килограммовая бомба ФАБ-500 упала в огороде жителей оккупированного Донецка после того, как от конструкции отвалились крылья.