Висока дальність дії: США поставлять Україні системи для створення керованих бомб — ЗМІ

За словами журналістів, бомби з такою системою можуть вражати цілі на відстані приблизно 72 кілометри. Зброя буде спрямована в рамках пакету на 1,85 млрд. доларів.

Related video

США постачають Україні системи для створення бомб далекого радіусу дії з GPS-наведенням виробництва Boeing. Йдеться про Jdam-ER. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що бомби з такою системою можуть вражати цілі на відстані приблизно 72 кілометри. Цікаво, що Україна отримає модифіковану версію для прямої атаки. Зброя буде спрямована в рамках пакета на 1,85 млрд доларів. Зазначається, що комплекти Jdam використовуються ВПС та ВМС США та були продані більш ніж у 26 країнах.

Щоправда, як видання пише, що представник Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не ідентифікуватимуть боєприпас, пославшись на оперативну безпеку.

У матеріалі сказано, що систему Jdam-ER можна встановлювати на некеровані бомби вагою від 200 до 900 кг. Після скидання бомба розкриває крила, що дозволяє їй пролітати приблизно 72 кілометри. Jdam підвищеної дальності був розроблений у співпраці з Королівськими ВПС Австралії.

За словами фахівця з систем ВПС і президента IRIS Independent Research Ребеки Грант, такі комплекси значно підвищать точність стрілянини з використанням запасів боєприпасів, які є в Україні.

"Тримаю в заклад, що це одна з прискорених пропозицій, висунутих заступником міністра із закупівель Вільямом ЛаПланте", — сказала вона.

За словами Ґрант, комплекси Jdam-ER можуть бути використані для атак на російські передові позиції або тилові райони другого ешелону окупантів.

Раніше Фокус писав, що Італія надасть Україні новий пакет допомоги. Глава уряду Італії Джорджа Мелоні уточнила, що йдеться про зенітно-ракетні та протитанкові комплекси. Питання передачі ЗСУ винищувачів ще обговорюватиметься у колі міжнародних партнерів.

Також нагадаємо, що генерал США регулярно спілкується з головою Генштабу РФ. В Об'єднаному комітеті начальників штабів стверджують, що під час таких розмов сторони представляють свою думку того, що відбувається на фронті.