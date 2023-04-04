"Мне очень стыдно": вицеканцлер ФРГ объяснил опоздание с поставками оружия в Украину

Накануне нападения России на Украину представители немецкого правительства устраивали дебаты о реальности угрозы со стороны РФ, но так и не смогли принять решения по вооружениям.

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Роберт Габек, вице-канцлер Германии, извинился за опоздание с поставкой оружия в Украину. Об этом он 4 апреля заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, пишет Obozrevatel.

Политик отметил, что в преддверии полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины представители немецкого правительства устраивали дебаты о реальной угрозе со стороны РФ. Обсуждение так и не принесло никакого результата.

"Тогда Германия не могла или не хотела этого делать", – заявил Габек Зеленскому.

Он добавил, что пытался влиять на ситуацию. Его задачей было помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и в максимальном количестве. Габек извинился за опоздание с поставкой оружия Украине.

"Мне очень стыдно за все это…", – отметил представитель правительства ФРГ.

Фокус 29 марта сообщал, что эксперты объяснили, каким образом танки немецкого производства Leopard 2 повлияют на контрнаступление ВСУ. Профессор Дэвид Данн сказал, что нахождение такой техники на фронте способно спровоцировать мощный психологический эффект на врага. Таким образом, это и может повысить уровень боевого духа украинских солдат.

В немецком правительстве объяснили, что украинские защитники уже получили от Германии 18 танков Leopard 2, а также запчасти и боеприпасы к ним. В Минобороны страны признались, что пакет военной помощи должен быть меньше, но впоследствии его решили увеличить. Ранее планировалось отправить 14 танков.

Министр обороны Украины вместе с украинскими десантниками провел тест-драйв новой военной техники, полученной от стран-союзниц. Резников также поблагодарил руководителя Пентагона Ллойда Остина и президента США Джозефа Байдена за оказанную поддержку и помощь.