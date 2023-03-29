"Не имеет смысла": эксперты рассказали, как танки Leopard 2 повлияют на контрнаступление ВСУ

Профессор Дэвид Данн сказал, что есть и психологический эффект от поступления танков Leopard 2 на вооружение ВСУ в больших количествах. Так это может повысить боевой дух украинских солдат.

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Погода в Украине сейчас ужасна для использования танков Leopard 2, которые Запад уже начал поставлять ВСУ. Так, они слишком тяжелые, а потому будут застревать в грязи. Об этом рассказала научный сотрудник отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон изданию Newsweek.

По ее словам, распутица сильно затрудняет передвижение по грунтовым дорогам.

"Не имеет смысла использовать их прямо сейчас", — добавила она.

Аналитик Марк Канчиан сказал журналистам, что командование ВСУ ждет, пока земля затвердеет, прежде чем начать контрнаступление. Оно будет включать себя танки и другие средства Вооруженных сил.

Также, как сказал Канчиан, западные танки отлично подходят для такого типа операций. Западу необходимо поставить все обещанные виды вооружений в Украину как можно скорее, так как еще потребуется некоторое время для интеграции их в подразделения.

Профессор международной политики Бирмингемского университета Дэвид Данн сказал журналистам, что есть и психологический эффект от поступления танков Leopard 2 на вооружение ВСУ в больших количествах. Так это может повысить боевой дух украинских солдат.

Напомним, что ранее в Пентагоне рассказали, какая версия танков Abrams поступит в Украину. Американский танк Abrams M1A1-SA с 120-мм орудием и пулеметом калибра .50 BMG выходит с завода с параметрами "0 часов, 0 миль". Таким образом состояние модернизированной машины соответствует полностью новому образцу.

Также в Пентагоне рассказали, смогут ли передать ВСУ истребители F-16. По словам министра обороны США Ллойда Остина, мировое сообщество считает, что Украина получит F-16 или другие самолеты в будущем, но на их доставку понадобится 18 месяцев.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему военные продолжают удерживать Бахмут. Глава профильного министерства призвал посмотреть на карту и убедиться воочию, что местность и холмы вокруг города облегчают его оборону. Если военные откажутся от Бахмута, то держать оборону придется на новых, не столь выигрышных позициях.