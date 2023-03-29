"Дает ВСУ стабильность": Резников объяснил, почему военные продолжают удерживать Бахмут

Глава профильного министерства призвал посмотреть на карту и убедиться воочию, что местность и холмы вокруг города облегчают его оборону. Если военные откажутся от Бахмута, то держать оборону придется на новых, не столь выигрышных позициях.

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Российская армия несет неоправданно большие потери в боях под Бахмутом, поэтому украинские военные будут продолжать и дальше удерживать город, чтобы таким образом обескровить противника. Такое мнение касательно обороны Бахмута высказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Gazeta Wyborcza 29 марта.

"Потери сумасшедшие. Наши военные считают, что только на Бахмутском направлении, россияне теряют в среднем 500 убитых или раненых в день", — сказал Резников.

По словам министра обороны Украины, это свидетельствует о том, что ВС РФ стремительно теряют способность к наступлению.

"Удержание Бахмута ограничивает возможности россиян и дает украинской стороне стабильность на всей линии фронта", — уточнил глава профильного министерства.

Также Резников не разделяет мнение тех западных военных экспертов и целых институций, которые говорят о том, что за удержание Бахмута ВСУ платят неоправданно высокую цену.

Министр обороны Украины призвал всех сомневающихся в стратегии ВСУ посмотреть на карту. По словам Резникова, пересеченная местность и холмы вокруг Бахмута создают очень хорошие условия для обороны. Если украинские военные отказались бы от этих позиций, то им пришлось бы держать оборону в гораздо худших природных условиях.

Напомним, 29 марта министр обороны Алексей Резников рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление. Он подчеркнул, что конкретные сроки начала военной операции будут зависеть от решения Генштаба ВСУ. Однако свою роль сыграет и погода, которая установится в апреле-мае.

Мы также информировали о том, что Россия начала новую ИПСО вокруг боев за Бахмут. Кремль, по словам замминистра Анны Маляр, пытается разуверить украинцев и повлиять на решение военного руководства. Одной из мыслей, которые враг пытается навязать обществу, является нецелесообразность обороны Бахмута.