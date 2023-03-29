"Дає ЗСУ стабільність": Резніков пояснив, чому воєнні продовжують утримувати Бахмут

Глава профільного міністерства закликав подивитися на карту і переконатися, що пересічена місцевість і пагорби навколо міста полегшують його оборону. Якщо воєнні відмовляться від Бахмута, то тримати оборону доведеться на нових, менш виграшних позиціях.

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Російська армія зазнає невиправдано великих втрат у боях під Бахмутом, тому українські військові продовжуватимуть і надалі утримувати місто, щоб у такий спосіб знекровити супротивника. Таку думку щодо оборони Бахмута висловив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Gazeta Wyborcza 29 березня.

"Втрати божевільні. Наші воєнні вважають, що тільки на Бахмутському напрямку росіяни втрачають у середньому 500 убитими або пораненими на день", — сказав Резніков.

За словами міністра оборони України, це свідчить про те, що ЗС РФ стрімко втрачає здатність до наступу.

"Утримання Бахмута обмежує можливості росіян та дає українській стороні стабільність по всій лінії фронту", — уточнив голова профільного міністерства.

Також Резніков не поділяє думки тих західних воєнних експертів та цілих інституцій, які говорять про те, що за утримання Бахмута ЗСУ платять невиправдано високу ціну.

Міністр оборони України закликав усіх, хто сумнівається у стратегії ЗСУ, подивитися на карту. За словами Резнікова, пересічена місцевість та пагорби навколо Бахмута створюють дуже хороші умови для оборони. Якби українські воєнні відмовилися від цих позицій, то їм довелося б тримати оборону в набагато гірших природних умовах.

Нагадаємо, 29 березня міністр оборони Олексій Резніков розповів, коли ЗСУ підуть у контрнаступ. Він наголосив, що конкретні терміни початку воєнної операції залежатимуть від рішення Генштабу ЗСУ. Проте свою роль зіграє й погода, яка буде у квітні-травні.

Ми також інформували про те, що Росія розпочала нову ІПСО навколо боїв за Бахмут. Кремль, за словами заступника міністра Ганни Маляр, намагається зневірити українців та вплинути на рішення воєнного керівництва. Однією з думок, яку ворог намагається нав'язати суспільству, є недоцільність оборони Бахмута.