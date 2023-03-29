"Не має сенсу": експерти розповіли, як танки Leopard 2 вплинуть на контрнаступ ЗСУ

Професор Девід Данн сказав, що є і психологічний ефект від надходження танків Leopard 2 на озброєння ЗСУ у великій кількості. Таким чином це може підвищити бойовий дух українських солдатів.

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Погода в Україні зараз жахлива для використання танків Leopard 2, які Захід уже почав постачати ЗСУ. Так, вони надто важкі, а тому застрягатимуть у бруді. Про це розповіла наукова співробітниця відділу військових досліджень Королівського коледжу Лондона Марина Мірон виданню Newsweek.

За її словами, бездоріжжя сильно ускладнює пересування ґрунтовими дорогами.

"Не має сенсу використовувати їх прямо зараз", — додала вона.

Аналітик Марк Канчіан сказав журналістам, що командування ЗСУ чекає, поки земля затвердіє, перш ніж розпочати контрнаступ. Він включатиме танки та інші засоби Збройних сил.

Також, як сказав Канчіан, західні танки чудово підходять для такого типу операцій. Заходу необхідно поставити всі обіцяні види озброєнь в Україну якнайшвидше, оскільки ще потрібен деякий час для інтеграції їх у підрозділи.

Професор міжнародної політики Бірмінгемського університету Девід Данн сказав журналістам, що є психологічний ефект від надходження танків Leopard 2 на озброєння ЗСУ у великих кількостях. Таким чином це може підвищити бойовий дух українських солдатів.

Нагадаємо, що раніше в Пентагоні розповіли, яка версія танків Abrams надійде до України. Американський танк Abrams M1A1-SA зі 120-мм гарматою та кулеметом калібру .50 BMG виходить із заводу з параметрами "0 годин, 0 миль". Таким чином, стан модернізованої машини відповідає повністю новому зразку.

Також у Пентагоні розповіли, чи зможуть передати ЗСУ винищувачі F-16. За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, світова спільнота вважає, що Україна отримає F-16 або інші літаки у майбутньому, але на їхню доставку знадобиться 18 місяців.

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому військові продовжують утримувати Бахмут. Голова профільного міністерства закликав подивитися на карту і переконатися, що місцевість і пагорби навколо міста полегшують його оборону. Якщо військові відмовляться від Бахмута, то тримати оборону доведеться на нових, менш виграшних позиціях.