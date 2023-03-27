Уничтожили в лесополосе: украинские защитники разбили вражеские БМП в Луганской области (видео)

В результате успешной операции россияне потеряли боевую технику и личный состав. Кроме того, украинским пограничникам удалось также уничтожить блиндаж и фортификационные сооружения оккупантов.

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Украинские защитники разбили бронетехнику захватчиков на линии фронта Луганской области. Об этом 27 марта сообщила Госпогранслужба Украины.

Пограничники с помощью беспилотников определили местонахождение вражеских войск. Украинские противотанкисты получили координаты соответствующего расположения вражеского мотострелкового подразделения. Аэроразведка мгновенно отправила им соответствующие данные.

Впоследствии артиллеристы эффективно отработали по позициям российских захватчиков. В результате успешных действий были уничтожены вражеские БМП, пехота и застройки российских подразделений, которые они создали для укрытия.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ 24 марта уничтожили передовой Т-90М "Прорыв" и БМП с оккупантами во время эвакуации. Украинские защитники не дали забрать подбитую технику и лишили возможности российских подразделений инженерной поддержки вывезти из зоны боевых действий подбитую технику. На видео было видно, как на улице одного из оккупированных населенных пунктов к подбитому Т-90М без гусеницы подъехал тягач. Захватчики решили применить ремонтный тягач, но ответная эвакуация оказалась неудачной. Украинские защитники полностью вывели из строя современный российский танк и ликвидировали боевую бронированную машину российских окупантов.

В Донецкой области подразделения ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк", который считается лучшим в российской армии. Он также используется российскими захватчиками для расчета траекторий ракет и снарядов, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля беспилотников. Оккупанты пытались скрыть свою бронетехнику, но им этого сделать не удалось. Бойцы ССО Украины уничтожили радиолокационный комплекс ВС РФ, несмотря на то, что техника постоянно меняла позицию.