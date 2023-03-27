Знищили у лісосмузі: українські захисники розбили ворожі БМП на Луганщині (відео)

Внаслідок успішної операції росіяни втратили бойову техніку та особовий склад. Окрім цього, українським прикордонникам вдалося також знищити бліндаж та фортифікаційні споруди окупантів.

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Українські захисники розбили бронетехніку загарбників на лінії фронту у Луганській області. Про це 27 березня повідомила Держприкордонслужба України.

Прикордонники за допомогою безпілотників визначили місце перебування ворожих військ. Українські протитанкісти отримали координати відповідного розташування ворожого мотострілецького підрозділу. Аеророзвідка миттєво відправила їм відповідні дані.

Згодом артилеристи ефективно відпрацювали по позиціях російських загарбників. Внаслідок успішних дій було знищено ворожі БМП, піхоту та забудови російських підрозділів, які вони створили для укриття.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ 24 березня знищили передовий Т-90М "Прорив" та БМП з окупантами під час евакуації. Українські захисники не дали забрати підбиту техніку та позбавили можливості російських підрозділів інженерної підтримки вивезти з зони бойових дій підбиту техніку. На відео було видно, як на вулиці одного з окупованих населених пунктів до підбитого Т-90М без гусениці під'їхав тягач. Загарбники вирішили застосувати ремонтний тягач, але відповідна евакуація виявилася невдалою. Українські захисники повністю вивели з ладу сучасний російський танк та ліквідували бойову броньовану машину російських окупантів.

На Донеччині підрозділи ЗСУ знищили радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк", який вважається найкращим у російському війську. Він також використовується російськими загарбниками для розрахунку траєкторій ракет та снарядів, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю за безпілотниками. Окупанти намагалися приховати свою бронетехніку, але їм цього зробити не вдалося. Бійці ССО України знищили радіолокаційний комплекс ЗС РФ, попри те, що техніка постійно змінювала позицію.