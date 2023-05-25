ЗМІ показали роботу бойових гелікоптерів ЗСУ на Запоріжжі (відео)

Гелікоптери Мі-24 застосовуються Повітряними силами ЗСУ проти військ ЗС РФ на території Запорізької області.

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На Запорізькому напрямку українська авіація ефективно знищує російських загарбників. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

У ролику можна побачити, як кілька українських гелікоптерів виконують бойове завдання. Згодом вертоліт Мі-24 здійснює постріли.

В "Укрінформі", який фінансується українським урядом, повідомили, що діяли бойові гелікоптери на території Запорізької області. Про результати авіації Повітряних сил ЗСУ не зазначили.

"Бойова робота авіації на Запорізькому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Участь Мі-24 у війнах

Гелікоптер Мі-24 розробили у СРСР. Його завдання – підтримка піхоти. Концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію з бронетанковими та піхотними частинами під час широкомасштабного воєнного конфлікту другої половини XX століття. Став одним із символів Війни в Афганістані. Так це авіасудно застосовувалося у Карабахському конфлікті, під час бойових дій на Балканах, зокрема у Македонії. Мі-24 виявився першим радянським гелікоптером, розробленим саме для забезпечення вогневої підтримки сухопутних військ.

З початком масштабного російського вторгнення Україна застосовує відповідні гелікоптери для боротьби з російськими окупантами на різних напрямках. До активної фази бойових дій українській гелікоптери Мі-24 брали участь у Миротворчих місіях в Африці, зокрема на території Ліберії та Демократичній Республіці Конго.

Нагадаємо, 22 травня поблизу Нью-Йорка 24 бригада імені короля Данила знищила ударний вертоліт ЗС РФ Мі-24. Гелікоптер був зупинений завдяки зусиллям стрільця-зенітника, який застосував ПЗРК "Ігла" проти російського гелікоптера. Російський гелікоптер впав поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

Також 24 травня стало відомо, що бійці 93-го ОМБр "Холодний яр" знищили ударний вертоліт ЗС РФ КА-52 "Алігатор". Пресслужба українського підрозділу повідомила, що вартість збитого вертольота ЗС РФ становить близько 16 мільйонів доларів.