СМИ показали работу боевых вертолетов ВСУ на Запорожье (видео)

Вертолеты Ми-24 применяются Воздушными силами ВСУ против войск ВС РФ на территории Запорожской области.

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На Запорожском направлении украинская авиация эффективно уничтожает российских захватчиков. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

В ролике можно увидеть, как несколько украинских вертолетов выполняют боевое задание. Впоследствии вертолет Ми-24 производит выстрелы.

В "Укринформе", который финансируется украинским правительством, сообщили, что действовали боевые вертолеты на территории Запорожской области. О результатах авиации Воздушных сил ВСУ не указали.

"Боевая работа авиации на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

Участие Ми-24 в войнах

Вертолет Ми-24 был разработан в СССР. Его задача – поддержка пехоты. Концепция Ми-24 предполагала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями во время широкомасштабного военного конфликта второй половины XX века. Стал одним из символов войны в Афганистане. Так это авиасудно применялось в Карабахском конфликте во время боевых действий на Балканах, в том числе в Македонии. Ми-24 оказался первым советским вертолетом, разработанным именно для обеспечения огневой поддержки сухопутных войск.

С началом масштабного российского вторжения Украина применяет соответствующие вертолеты для борьбы с российскими оккупантами в разных направлениях. До активной фазы боевых действий украинские вертолеты Ми-24 принимали участие в Миротворческих миссиях в Африке, в частности на территории Либерии и Демократической Республике Конго.

Напомним, 22 мая вблизи Нью-Йорка 24 бригада имени короля Даниила уничтожила ударный вертолет ВС РФ Ми-24. Вертолет был остановлен благодаря усилиям стрелка-зенитчика, который применил ПЗРК "Игла" против российского вертолета. Российский вертолет упал вблизи временно оккупированной Горловки.

Также 24 мая стало известно, что бойцы 93-го ОМБр "Холодный овраг" уничтожили ударный вертолет ВС РФ КА-52 "Аллигатор". Пресс-служба украинского подразделения сообщила, что стоимость сбитого вертолета ВС РФ составляет около 16 миллионов долларов.