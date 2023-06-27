У Байдена заявили, що контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж хотілося б

Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що на сході та півдні точаться бої, однак просування українських сил ускладнює підготовлена РФ оборона.

Related video

Контрнаступ Збройних сил України просувається повільніше, ніж очікувалось. У Вашингтоні зосереджені на підтримці захисників і планують найближчим часом анонсувати новий пакет допомоги. Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, як йдеться у публікації пресслужби Білого дому від 26 червня.

"Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для досягнення успіху — навчання, інструменти, обладнання. І цього тижня ви побачите ще один раунд підтримки, оголошений цією адміністрацією для України щодо зброї та можливостей. Тому ми зосереджені на цьому", — проінформував він.

Кірбі підкреслив, що не збирається "вести контрнаступ у кріслі", і коментувати успіхи ЗСУ на фронті має президент України Володимир Зеленський. Водночас він зазначив, що на сході та півдні тривають бої з метою звільнення окупованих територій.

"Сам президент Зеленський публічно виступив минулого тижня, сказавши, що у деяких сферах відбувається повільніше, ніж він хотів би. Він головнокомандувач. Ви знаєте, він ухвалює ці рішення і віддає ці накази", — зазначив речник Ради нацбезпеки США.

Він нагадав, що Росія інвестувала багато коштів за останні приблизно пів року у свої оборонні можливості. За його словами, ворог знав про намір України провести контрнаступ навесні-влітку та готувався до цього.

"А оборона, як вам скаже будь-який студент військової історії — це найсильніша форма війни, тому українці натикаються на російську оборону. І це — і за словами президента Зеленського, за його власним аналізом — трохи сповільнило їх", — заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, чому військовий наступ ЗСУ відбувається повільно. Лідер підкреслив, що 200 000 квадратних кілометрів української землі — заміновані ворогом.

26 червня Зеленський відвідав українські позиції у Донецькій області, а також поспілкувався з бійцями та випив кави за АЗС. Керівник держави висловив подяку та озвучив побажання захисникам.