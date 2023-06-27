У Байдена заявили, что контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем хотелось бы

Спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что на востоке и юге идут бои, однако продвижение украинских сил затрудняет подготовленная РФ оборона.

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось. В Вашингтоне сосредоточены на поддержке защитников и планируют в ближайшее время анонсировать новый пакет помощи. Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, как говорится в публикации пресс-службы Белого дома от 26 июня.

"Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что они имеют то, что им нужно для достижения успеха — обучение, инструменты, оборудование. И на этой неделе вы увидите еще один раунд поддержки, объявленный этой администрацией для Украины относительно оружия и возможностей. Поэтому мы сосредоточены на этом", — проинформировал он.

Кирби подчеркнул, что не собирается "вести контрнаступление в кресле", и комментировать успехи ВСУ на фронте должен президент Украины Владимир Зеленский. В то же время он отметил, что на востоке и юге продолжаются бои с целью освобождения оккупированных территорий.

"Сам президент Зеленский публично выступил на прошлой неделе, сказав, что в некоторых сферах происходит медленнее, чем он хотел бы. Он главнокомандующий. Вы знаете, он принимает эти решения и отдает эти приказы", — отметил спикер Совета нацбезопасности США.

Он напомнил, что Россия инвестировала много средств за последние примерно полгода в свои оборонительные возможности. По его словам, враг знал о намерении Украины провести контрнаступление весной-летом и готовился к этому.

"А оборона, как вам скажет любой студент военной истории — это самая сильная форма войны, поэтому украинцы натыкаются на российскую оборону. И это — по словам президента Зеленского, по его собственному анализу — немного замедлило их", — заявил представитель Белого дома.

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснил, почему военное наступление ВСУ происходит медленно. Лидер подчеркнул, что 200 000 квадратных километров украинской земли — заминированы врагом.

26 июня Зеленский посетил украинские позиции в Донецкой области, а также пообщался с бойцами и выпил кофе на АЗС. Руководитель государства выразил благодарность и озвучил пожелания защитникам.