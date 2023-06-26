Зеленский посетил позиции ВСУ в Донецкой области и выпил кофе с бойцами на АЗС (видео)

Руководитель государства наградил бойцов, которые отличились в тяжелых боях в районе Бахмута, а также простоял в очереди за напитками в Донецкой области.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных в Донецкой области, а также по дороге заехал на автозаправочную станцию, где пообщался с бойцами и выпил кофе. В его Telegram опубликовано соответствующее видео.

Руководитель государства уже по традиции постоял в очереди на АЗС. Он пообщался с военными, которые находились там по делам. Президент пожелал бойцам боевой удачи и самого главного — здоровья.

Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский оценил уровень подразделений ВСУ оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця". Представители соединения отличились в тяжелых боях в районе Бахмута.

Президент поблагодарил украинских военных за защиту суверенитета Украины и всех наших семей. Он также вручил государственные награды бойцам.

"Украина гордится каждым из вас", — обратился к защитникам руководитель государства.

Ситуация на востоке за прошедшую неделю

По информации Минобороны Украины, на восточном направлении в течение недели украинские войска вели и оборонительные, и наступательные действия и имели тактический успех. В Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские захватчики осуществляли свое наступление на Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях. В этих локациях и сейчас продолжаются тяжелые бои. В течение прошлой недели на этих направлениях состоялось около 250 боевых столкновений. Противник за прошедшую неделю на востоке совершил 6457 обстрелов и выпустил 315006 боеприпасов.

Украинские войска сумели организовать наступательные действия в районах населенных пунктов Ягодное, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Клищеевка и Курдюмовка. На каждом из направлений продвижение составляет от 1 до 2 км.

Напомним, в марте Зеленский в Донецкой области зашел на местную АЗС за чаем. Руководитель государства охотно фотографировался со всеми желающими. Глава государства подчеркнул, что Донбасс — это украинская земля, поэтому нет сомнений в том, что Украина победит в этой войне.