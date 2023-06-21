"Контрнаступ йде нелегко": Зеленський назвав причину повільного просування ЗСУ

Близько 200 тисяч квадратних кілометрів (77 220 квадратних миль) території України було заміновано російськими загарбниками, що не дає можливості швидко звільнити українські землі.

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На фронті заміновано близько 200 тисяч квадратних кілометрів, тому контрнаступ Збройним силам України не вдається реалізувати швидко. Про це повідомив президент Володимир Зеленський ВВС.

З його слів, прогрес повільніший, аніж хотілося б. За кілька тижнів після початку військового наступу України з метою відвоювання територій, окупованих Росією, не вдалося вийти у глиб оборони ворога, але все ж просування є.

Керівник держави наголосив, що не варто брати за приклад наступи з кінофільмів. Дехто вважає, що саме за голлівудським сценарієм й відбуваються події на фронті, але це зовсім не так.

"На карту поставлено життя людей", – зазначив президент.

Зеленський пояснив, що військовий поштовх давався нелегко, оскільки 200 000 квадратних кілометрів (77 220 квадратних миль) території України було заміновано російськими військами. Все ж нашим підрозділам вдалося повернути вісім сіл на півдні Запорізької області та Донецької області на сході.

Він натякнув, що певні сили чинять тиск на українську сторону, але це не дасть ефекту. Керівник держави зазначив, що українське військове командування самостійно обиратиме, як діяти.

"При всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим", – додав політик.

Зеленський звернув увагу на необхідність надання Україні гарантій безпеки від НАТО. Саме членство в оборонному альянсі він назвав кінцевою метою. Цього тижня генеральний секретар НАТО чітко дав зрозуміти, що немає жодного плану щодо запрошення України на саміт у Литві наступного місяця.

Нагадаємо, 21 червня Фокус дізнавався, чого варто чекати після закінчення літньо-осінньої військової кампанії. Західні політики та експерти починають розвивати тему майбутнього українсько-російської війни після контрнаступу. В хід пішли проєкти мирних договорів та погрози ядерними ударами.