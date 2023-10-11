Збиватиме від дронів до літаків: армія США замовила 300-кіловатні лазерні установки

Контракт передбачає постачання 2 систем з можливістю дозамовити ще 2. Установки мають захищати військо від повітряних загроз.

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Американський оборонний гігант Lockheed Martin отримав контракт на постачання 4 лазерних систем IFPC-HEL. Система доповнить компоненти багаторівневої системи ППО. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Лазерна установка IFPC-HEL буде захищати солдатів від повітряних загроз: БПЛА, ракет, артилерії, мінометів, вертольотів та літаків. Компанія розробляє лазерну зброю з 2019 року.

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"Виграш контракту на прототип IFPC-HEL є результатом кількох років складної еволюції програми, стратегічних інвестицій і партнерства з армією в цій програмі", — сказав Рік Кордаро, віцепрезидент Lockheed Martin Mission Systems & Weapons.

Він також додав, що технологія Lockheed Martin забезпечить армію швидкою та маневровою обороною. Контракт передбачає постачання двох прототипів IFPC-HEL з можливістю дозамовити ще дві установки. Зазначається, що замовлення на розробку компактної лазерної установки на 300 кВт було розміщене американською армією у 2020 році.

Раніше Lockeed Martin вже передавав у ЗС США іншу лазерну зброю HELSI — High Energy Laser Scaling Initiative для використання в демонстраторі IFPC-HEL,

Нагадаємо, 26 вересня армія США отримала першу партію лазерних систем ППО DE M-SHORAD потужністю 50 кіловатів.

22 вересня у Німеччині завершили випробування лазерної гармати LWD на есмінці Військово-морських сил.