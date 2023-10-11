Будет сбивать от дронов до самолетов: армия США заказала 300-киловаттные лазерные установки

Контракт предусматривает поставку 2 систем с возможностью дозаказать еще 2. Установки должны защищать войско от воздушных угроз.

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Американский оборонный гигант Lockheed Martin получил контракт на поставку 4 лазерных систем IFPC-HEL. Система дополнит компоненты многоуровневой системы ПВО. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Лазерная установка IFPC-HEL будет защищать солдат от воздушных угроз: БПЛА, ракет, артиллерии, минометов, вертолетов и самолетов. Компания разрабатывает лазерное оружие с 2019 года.

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"Выигрыш контракта на прототип IFPC-HEL является результатом нескольких лет сложной эволюции программы, стратегических инвестиций и партнерства с армией в этой программе", — сказал Рик Кордаро, вице-президент Lockheed Martin Mission Systems & Weapons.

Он также добавил, что технология Lockheed Martin обеспечит армию быстрой и маневренной обороной. Контракт предусматривает поставку двух прототипов IFPC-HEL с возможностью дозаказать еще две установки. Отмечается, что заказ на разработку компактной лазерной установки на 300 кВт был размещен американской армией в 2020 году.

Ранее Lockeed Martin уже передавал в ВС США другое лазерное оружие HELSI — High Energy Laser Scaling Initiative для использования в демонстраторе IFPC-HEL.

Напомним, 26 сентября армия США получила первую партию лазерных систем ПВО DE M-SHORAD мощностью 50 киловатт.

22 сентября в Германии завершили испытания лазерной пушки LWD на эсминце Военно-морских сил.