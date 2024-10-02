BAE Systems планирует ремонт и производство артиллерийских установок M777 в Украине

В настоящее время компания оценивает объекты украинской промышленности, которые могут стать базой для ремонта и производства артиллерийских установок.

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Международная компания по производству вооружения и военной техники BAE Systems готовится начать ремонт, а в дальнейшем и производство прицепных артиллерийских установок M777 в Украине. Об этом сообщил генеральный директор украинского подразделения компании Кристиан Сиар на Международном оборонном форуме, передает "Милитарный".

Сиар подчеркнул, что сотрудничество с украинскими предприятиями будет касаться не только ремонта пушек, но и их технического обслуживания, снабжения запчастями и обучения персонала. Причем сотрудничество с одной из украинских компаний уже началось.

"Мы смотрим в будущее и участвуем в восстановлении местной промышленной базы и после победы. Или даже в условиях, когда боевые действия продолжаются, мы стремимся действительно развивать потенциал и возможности некоторых отдельных украинских компаний", — сказал он.

На данный момент команда BAE Systems оценивает объекты украинской промышленности, которые могут стать базой для ремонта и производства артиллерийских установок. О сроках начала ремонта техники и производства конкретной информации пока нет. Из соображений безопасности также не называются украинские компании, которые будут работать в партнерстве с BAE Systems.

Кристиан Сиар подчеркнул, что этот проект является многоэтапным и начинается с ремонта существующей техники, что создаст основу для последующего расширения сотрудничества до локального производства.

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Напомним, еще в декабре 2023 ряд британских компаний, в том числе и BAE Systems подписали соглашения с украинским правительством по ремонту и обслуживанию техники в Украине.