В Великобритании загорелся завод BAE Systems: планирует выпуск M777 в Украине (фото, видео)

На площадке компании строят четыре новые атомные подлодки класса Dreadnought, которые в начале 2030-х заменят субмарины Vanguard. BAE Systems также производит истребители и танки.

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Два человека оказались в больнице после того, как на судоверфи компании BAE Systems в английском городе Барроу-ин-Фернесс возник пожар. Об этом сообщает BBC.

На завод, производящий атомные подлодки, чрезвычайные службы выехали в 00:44 по местному времени. Пострадавшие подверглись воздействию дыма, одного из пациентов в скором времени выписали, отметили в BAE.

Полиция сообщила, что главное здание дока было эвакуировано. Также перекрыли дорогу на близлежащем мосту. По данным полиции, ядерной угрозы нет, но жителям близлежащих домов рекомендовали оставаться дома и не открывать окна.

На фото в социальных сетях видно большое пламя и густой дым. По данным BAE Systems, комплекс, на котором произошел пожар, является вторым по величине крытым судостроительным комплексом такого рода в Европе.

В настоящее время на площадке строят четыре новые атомные подлодки класса Dreadnought, которые в начале 2030-х годов должны заменить субмарины Vanguard. Компания BAE Systems также строит истребители, танки, корабли и выпускает оружие.

BAE Systems

Британский концерн BAE Systems по состоянию на 2017 год был крупнейшим в Великобритании, также считается крупнейшим подрядчиком в Европе и седьмым крупнейшим в мире, судя по данным о доходах за 2021 год.

Напомним, что 2 октября стало известно, что компания BAE Systems планирует ремонт и производство гаубиц M777 в Украине.

Также сообщалось, что после успехов в Украине BAE Systems показала установку М777 в версии А2.