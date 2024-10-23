Флот Росії масово дислокує підводні човни та військові кораблі в Індійському океані (фото)

За інформацією Міністерства оборони Японії, російські есмінці "Адмірал Пантелєєв" і "Адмірал Трибуц" пройшли через Цусімську протоку в напрямку Японського моря.

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У понеділок Росія відправила до Індійського океану дві групи військових кораблів, серед них три судна, які перебували на розгортанні, і підводний човен із крилатими ракетами. Про це пише Newsweek.

Керівництво Тихоокеанського флоту РФ повідомило, що корвети "Гучний", "Різкий" і багатоцільовий корвет "Герой Росії Алдар Циденжапов" разом із судном підтримки "Печенга" пришвартувалися в порту Тілава в М'янмі в межах підготовки до навчань із гарантування безпеки на морі в північній частині Андаманського моря.

Водночас дизель-електричний підводний човен "Уфа", введений в експлуатацію в листопаді 2022 року в Санкт-Петербурзі, прибув в індійський порт Кочі, разом із рятувальним буксиром "Алатау".

Цей клас підводних човнів також відомий як покращений Kilo-II, його водотоннажність — 3 900 тонн. Підводний човен здатен занурюватися на глибину 300 метрів, має дальність — 2 286 метрів. Субмарина озброєна крилатими ракетами "Калібр".

Це два нових розгортання російських військово-морських сил у спірному Індо-Тихоокеанському регіоні.

21 жовтня підводний човен "Уфа" і судно "Алатау" прибули в порт Кочі

Наприкінці вересня російські військові долучилися до військово-морських навчань під керівництвом Китаю на північному заході Тихого океану. Після їх завершення військові кораблі двох країн почали спільне патрулювання в регіоні на площі понад 6 000 морських миль (11 112 км).

Міністерство оборони Японії повідомило, що російські есмінці "Адмірал Пантелєєв" і "Адмірал Трибуц" пройшли через Цусімську протоку в напрямку Японського моря. Їх супроводжувало судно постачання.

Російський Тихоокеанський флот повідомив у понеділок, 21 жовтня, що есмінці вийшли з порту Циндао і попрямували в бік Владивостока.

Російська військово-морська група на чолі з корветами перебувала на розгортанні в Азійсько-тихоокеанському регіоні для виконання завдань, повідомив Тихоокеанський флот, що базується у Владивостоці, 5 жовтня. Того самого дня японські військово-морські сили помітили групу, що проходила через Цусімську протоку.

Нагадаємо, що у двох новітніх підводних човнах американського флоту класу Virginia виявлено дефекти.

Раніше повідомлялося, що керівництво Індії має намір серйозно захищатися від Китаю за допомогою таких технічних засобів, як ЗРК С-400, дрони й атомні субмарини.