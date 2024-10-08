У двох новітніх підводних човнах ВМС США класу Virginia виявлено дефекти: хто допустив брак

Міністр ВМС США Карлос Дель Торо зазначив, що АПЧ цього класу піддаються високим тискам і екстремальним умовам на великих глибинах, тому найменший дефект може призвести до пошкоджень корпусу.

Related video

Нещодавно ВМС США висловили стурбованість щодо неякісних зварних швів на двох новітніх підводних човнах класу Virginia — Hyman G. Rickover і New Jersey. Проблеми зі зварюванням також були виявлені на авіаносці George Washington після його ремонту. Про це стало відомо з опублікованого звернення міністра ВМС Карлоса Дель Торо до Комітету зі збройних сил Палати представників.

Хоча ВМС запевнили, що ці дефекти не ставлять під загрозу експлуатаційні можливості кораблів, масштаб і потенційні наслідки цих проблем викликають тривогу.

Згідно із заявою міністра, причиною дефектів стало недотримання зварювальниками встановлених процедур, що торкнулося ключових компонентів кораблів.

Водночас було зазначено, що підводні човни класу Virginia піддаються високому тиску та екстремальним умовам на великих глибинах, і навіть незначні дефекти зварних швів можуть прискорити знос або призвести до пошкоджень корпусу. Тому якщо проблеми не будуть своєчасно усунуті, це може спричинити додаткові витрати на ремонт і обслуговування.

І хоча фахівці ВМС і технічні експерти підтвердили, що дефекти не загрожують безпеці критичних систем, проте стосовно 23 інших кораблів, що перебувають на стадії будівництва або ремонту, проводять розслідування, щоб запобігти потенційним проблемам у майбутньому.

Компанія Newport News Shipbuilding (HII), яка відповідала за проведення робіт, визнала наявність дефектів і повідомила, що негайно поінформувала ВМС і регулювальні органи.

Важливо

Підводні титани світового океану: 5 найшвидших субмарин у 2024 році

Нагадаємо, 14 серпня у США спустили на воду один із новітніх ударних підводних човнів ВМС США — майбутній USS IDAHO. Субмарину почали будувати 2017 року і вона стане 26-м швидкохідним ударним підводним човном класу Virginia.