В двух новейших подлодках ВМС США класса Virginia обнаружены дефекты: кто допустил брак

Министр ВМС США Карлос Дель Торо отметил, что АПЛ данного класса подвергаются высоким давлениям и экстремальным условиям на больших глубинах, поэтому малейший дефект может привести к повреждениям корпуса.

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Недавно ВМС США выразили обеспокоенность по поводу некачественных сварных швов на двух новейших подводных лодках класса Virginia — Hyman G. Rickover и New Jersey. Проблемы со сваркой также были обнаружены на авианосце George Washington после его ремонта. Об этом стало известно из опубликованного обращения министра ВМС Карлоса Дель Торо к Комитету по вооруженным силам Палаты представителей.

Хотя ВМС заверили, что эти дефекты не ставят под угрозу эксплуатационные возможности кораблей, масштаб и потенциальные последствия этих проблем вызывают тревогу.

Согласно заявлению министра, причиной дефектов стало несоблюдение сварщиками установленных процедур, что затронуло ключевые компоненты кораблей.

В то же время было отмечено, что подводные лодки класса Virginia подвергаются высоким давлениям и экстремальным условиям на больших глубинах, и даже незначительные дефекты сварных швов могут ускорить износ или привести к повреждениям корпуса. Поэтому если проблемы не будут своевременно устранены, это может повлечь за собой дополнительные расходы на ремонт и обслуживание.

И хотя специалисты ВМС и технические эксперты подтвердили, что дефекты не угрожают безопасности критических систем, тем не менее в отношении 23 других кораблей, находящихся на стадии строительства или ремонта, проводится расследование, с целью предотвратить потенциальные проблемы в будущем.

Компания Newport News Shipbuilding (HII), которая отвечала за проведение работ, признала наличие дефектов и сообщила, что незамедлительно уведомила ВМС и регулирующие органы.

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