Будущая "Айдахо": в США спустили на воду новую подводную лодку класса Virginia

Субмарина станет 26-й быстроходной ударной подводной лодкой класса Virginia и пятым кораблем ВМС США, названным в честь штата.

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Одна из новейших ударных подводных лодок ВМС США, будущая USS IDAHO (SSN 799), была спущена на воду с верфи General Dynamics Electric Boat в реке Темза. Этот важный этап, также известный как "float off", знаменует собой начало окончательного оснащения, испытаний и сертификации экипажа. Об этом 14 августа сообщили в Naval News.

Спонсор субмарины Терри Стэкли "окрестила" лодку 16 марта 2024 года водой, которую она набрала из нескольких озер в Айдахо. Подводная лодка начала строиться в 2017 году и станет 26-й быстроходной ударной подводной лодкой класса Virginia, поступившей на вооружение флота, и пятым кораблем ВМС США, названным в честь штата. Последним кораблем с именем "Айдахо" был линкор BB 42, введенный в строй в 1919 году.

Особенности подводных лодок класса Virginia

Быстроходные подводные лодки класса Virginia обеспечивают ВМС США возможностями, необходимыми для поддержания подводного превосходства страны в XXI веке. Эти подводные лодки обладают повышенной скрытностью, сложными средствами наблюдения и специальными боевыми средствами, что позволяет им выполнять несколько задач одновременно.

Кроме того, благодаря широкому использованию модульной конструкции, открытой архитектуры и коммерческих готовых компонентов, подводные лодки класса Virginia разработаны таким образом, чтобы оставаться современными на протяжении всего срока эксплуатации за счет быстрого внедрения новых систем и полезных нагрузок.

Основные характеристики субмарин:

полно водоизмещение — около 7 800 тонн;

длина — 114,9 метров;

ширина — 10,3 метра;

осадка — 9,8 метра;

максимальная скорость под водой — свыше 25 узлов (около 46 км/ч);

автономность — около 3 месяцев, ограничена запасами провизии и топлива;

глубина погружения — более 240 метров;

силовая установка — ядерный реактор S9G;

вооружение — 4 торпедных аппарата калибра 533 мм, способные запускать торпеды Mk-48 ADCAP, до 12 крылатых ракет Tomahawk в вертикальных пусковых установках, мины;

технологии скрытности — специальное звукопоглощающее покрытие для снижения акустической заметности, продвинутая сонарная система AN/BQQ-10.

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Напомним, в июля ВМС США объявили о первом развертывании на борту действующей подводной лодки беспилотного подводного аппарата с функцией запуск и извлечение из торпедного аппарата.