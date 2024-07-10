Субмарина ВМС США впервые выйдет на боевое дежурство с подводным дроном на борту
Подводную лодку USS Delaware оснастили технологией TTL&R, которая предусматривает запуск и извлечение из торпедного аппарата подводных дронов, таких как HII REMUS 600 UUV.
Военно-морские силы США объявили о первом развертывании на борту действующей подводной лодки беспилотного подводного аппарата (UUV) с функцией запуск и извлечение из торпедного аппарата (TTL&R). Как рассказал командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Роб Гоше, оперативное развертывание начнется к концу 2024 года в европейском театре военных действий, передает Naval News.
Речь идет о подводном аппарате HII REMUS 600 UUV на борту американской субмарины Delaware класса Virginia. По словам вице-адмирала подводные лодки уже использовали UUV в прошлом, но новый вариант TTL&R (torpedo tube launch and recovery) упростит развертывание и извлечение систем, увеличивая радиус действия и маневренность в подводном пространстве.
Гоше отметил, что в конце 2023 года данный тип UUV был запущен из торпедного аппарата подводной лодки и был извлечен таким же образом во время испытаний.
"Мы планируем начать установку примерно через месяц, Delaware будет развернут примерно через шесть месяцев, а затем — когда лодка перейдет на европейский театр — мы будем искать возможности для проведения учений", — заявил командующий.
Кратко об аппарате HII REMUS 600
Подводный беспилотник HII REMUS 600 — это аппарат среднего класса, разработанный для проведения различных подводных миссий, включая разведку, сбор данных и картографирование. Он был создан для использования в сложных подводных условиях и может выполнять миссии как для военных, так и для гражданских целей.
UUV может работать автономно до 24 часов на глубинах до 600 метров, в зависимости от конфигурации и условий миссии. REMUS 600 имеет длину около 3,25 метра и весит примерно 240 кг, что делает его относительно компактным и мобильным для своего класса.
Он оснащен системой инерциальной навигации, которая позволяет ему точно следовать заданному маршруту и возвращаться на базу. Также данный UUV может передавать данные через различные каналы связи, включая акустическую связь, радиосвязь и Wi-Fi, что обеспечивает оперативную передачу данных и контроль за миссией.Важно
Ранее сообщалось, что ВМС США находятся в процессе экспериментирования с запуском и подъемом средних беспилотных подводных аппаратов UUV с подводных лодок.