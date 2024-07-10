Субмарина ВМС США вперше вийде на бойове чергування з підводним дроном на борту

Підводний човен USS Delaware оснастили технологією TTL&R, яка передбачає запуск і витяг із торпедного апарату підводних дронів, таких як HII REMUS 600 UUV.

Related video

Військово-морські сили США оголосили про перше розгортання на борту чинного підводного човна безпілотного підводного апарата (UUV) з функцією запуск і вилучення з торпедного апарата (TTL&R). Як розповів командувач підводних сил ВМС США віцеадмірал Роб Гоше, оперативне розгортання розпочнеться до кінця 2024 року в європейському театрі військових дій, передає Naval News.

Йдеться про підводний апарат HII REMUS 600 UUV на борту американської субмарини Delaware класу Virginia. За словами віцеадмірал, підводні човни вже використовували UUV у минулому, але новий варіант TTL&R (torpedo tube launch and recovery) спростить розгортання і виймання систем, збільшуючи радіус дії та маневреність у підводному просторі.

Гоше зазначив, що наприкінці 2023 року цей тип UUV запустили з торпедного апарата підводного човна, а потім витягли у такий самий спосіб під час випробувань.

"Ми плануємо почати установку приблизно за місяць, Delaware буде розгорнуто приблизно за шість місяців, а потім — коли човен перейде на європейський театр — ми будемо шукати можливості для проведення навчань", — заявив командувач.

Коротко про апарат HII REMUS 600

Підводний безпілотник HII REMUS 600 — це апарат середнього класу, розроблений для проведення різних підводних місій, включно з розвідкою, збором даних і картографуванням. Він був створений для використання в складних підводних умовах і може виконувати місії як для військових, так і для цивільних цілей.

REMUS UUV на борту USS Delaware під час випробувань "Yellow Moray" у грудні 2023 року Фото: Submarine Readiness Squadron 32

UUV може працювати автономно до 24 годин на глибинах до 600 метрів, залежно від конфігурації та умов місії. REMUS 600 має довжину близько 3,25 метра і важить приблизно 240 кг, що робить його відносно компактним і мобільним для свого класу.

Він оснащений системою інерціальної навігації, яка дає йому змогу точно дотримуватися заданого маршруту і повертатися на базу. Також цей UUV може передавати дані через різні канали зв'язку, зокрема акустичний зв'язок, радіозв'язок і Wi-Fi, що забезпечує оперативне передавання даних і контроль за місією.

Важливо

Не знадобилася присутність водолаза: у США протестували підводний дрон Remus (фото)

Раніше повідомлялося, що ВМС США перебувають у процесі експериментування із запуском і підйомом середніх безпілотних підводних апаратів UUV із підводних човнів.