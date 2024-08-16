Майбутня "Айдахо": у США спустили на воду новий підводний човен класу Virginia

Субмарина стане 26-м швидкохідним ударним підводним човном класу Virginia і п'ятим кораблем ВМС США, названим на честь штату.

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Один із новітніх ударних підводних човнів ВМС США, майбутній USS IDAHO (SSN 799), було спущено на воду з верфі General Dynamics Electric Boat у річці Темза. Цей важливий етап, також відомий як "float off", знаменує собою початок остаточного оснащення, випробувань і сертифікації екіпажу. Про це 14 серпня повідомили в Naval News.

Спонсор субмарини Террі Стеклі "охрестила" човен 16 березня 2024 року водою, яку вона набрала з кількох озер в Айдахо. Підводний човен почали будувати 2017 року, він стане 26-м швидкохідним ударним підводним човном класу Virginia, що надійшов на озброєння флоту, і п'ятим кораблем ВМС США, названим на честь штату. Останнім кораблем з ім'ям "Айдахо" був лінкор BB 42, введений в дію в 1919 році.

Особливості підводних човнів класу Virginia

Швидкохідні підводні човни класу Virginia забезпечують ВМС США можливостями, необхідними для підтримки підводної переваги країни у XXI столітті. Ці підводні човни мають підвищену прихованість, складні засоби спостереження і спеціальні бойові засоби, що дає їм змогу виконувати кілька завдань одночасно.

Крім того, завдяки широкому використанню модульної конструкції, відкритої архітектури та комерційних готових компонентів, підводні човни класу Virginia розроблені так, щоб залишатися сучасними впродовж усього терміну експлуатації шляхом швидкого впровадження нових систем і корисних навантажень.

Основні характеристики субмарин:

повна водотоннажність — близько 7 800 тонн;

довжина — 114,9 метра;

ширина — 10,3 метра;

осадка — 9,8 метра;

максимальна швидкість під водою — понад 25 вузлів (близько 46 км/год);

автономність — близько 3 місяців, обмежена запасами провізії та палива;

глибина занурення — понад 240 метрів;

силова установка — ядерний реактор S9G;

озброєння — 4 торпедні апарати калібру 533 мм, здатні запускати торпеди Mk-48 ADCAP, до 12 крилатих ракет Tomahawk у вертикальних пускових установках, міни;

технології скритності — спеціальне звукопоглинальне покриття для зниження акустичної помітності, просунута сонарна система AN/BQQ-10.

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Нагадаємо, у липні ВМС США оголосили про перше розгортання на борту чинного підводного човна безпілотного підводного апарата з функцією запуск і вилучення з торпедного апарата.