"Очевидно": Росія втратила військово-морський центр у Криму, — ВМС

За словами командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапи, противник десятиліттями використовував захоплений півострів для потреб військових кораблів, однак тепер українські удари все змінили.

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Росія продовжує втрачати військово-морський центр на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Деталями з цього приводу поділився командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Reuters.

За його словами, ворожий Чорноморський флот змушений був перебазувати фактично всі свої кораблі, які залишилися боєздатними. Із Криму їх перевезли в інші місця.

А ось що стосується головного військово-морського центру флоту, то він абсолютно неефективний через атаки з боку України. Ракети і морські безпілотники завдали серйозної шкоди базі в Севастополі, а вона залишається центром для ремонту, технічного обслуговування, навчання і зберігання боєкомплекту.

"Він створювався протягом багатьох десятиліть, можливо, століть. І тепер вони, очевидно, втрачають цей центр", — заявив Олексій Неїжпапа.

В України станом на сьогодні немає великих військових кораблів, тому для атак по противнику були створені безпілотні військові катери з вибухівкою. Також за час протистояння удари завдавалися по Чорноморському флоту та інших об'єктах противника на півострові за допомогою західних ракет Storm Shadow і ATACMS.

"Практично всі основні боєздатні кораблі виведені противником із головної бази Чорноморського флоту і перебувають у Новоросійську, частина з них — в Азовському морі", — продовжив Олексій Неїжпапа.

Водночас, продовжує командувач ВМС, у Новоросійську немає таких великих об'єктів, як у захопленому Криму, але противник намагається розв'язати цю проблему, щоб пробувати далі тероризувати мирні українські міста.

Поки росіяни думають над тим, що робити далі, Україна знищила або пошкодила вже 27 ворожих військових кораблів, і п'ять із них було знищено внаслідок підриву на морських мінах, які були встановлені українськими військовими біля Севастопольської бухти.

Нагадаємо, 24 червня повідомлялося, що Росія навмисно розміщує військові об'єкти біля цивільних районів у Криму, про що заявили в американському Інституті вивчення війни. За даними аналітиків, звинувачуючи США в жертвах серед цивільного населення, Росія намагається утримати Вашингтон від надання подальшої військової допомоги Україні.