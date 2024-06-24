Росія навмисно розміщує військові об'єкти біля цивільних районів у Криму: в ISW назвали причину

Аналітики вважають, що звинувачуючи США у жертвах серед цивільного населення, Росія намагається утримати Вашингтон від надання подальшої військової допомоги Україні.

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Росія цілеспрямовано розміщує свої військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму. У такий спосіб росіяни намагаються стримати удари України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 23 червня.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що офіційний Київ запустив п'ять ракет ATACMS з касетними бойовими частинами по Севастополю. Окупантам нібито вдалося перехопити чотири ракети, але одна ракета відхилилася від траєкторії польоту і вибухнула.

Росія у жертвах серед цивільного населення звинуватила США. На кадрах, опублікованих 23 червня, нібито видно мирних жителів на пляжі в Севастополі під час і після відхилення ракети від траєкторії польоту. Російські джерела стверджували, що касетні боєприпаси впали на цивільних біля пляжу в парку Учуївка на півночі Севастополя.

Зі свого боку так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в результаті удару загинуло четверо людей і 151 особа дістала поранення.

"Звинувачення Міністерства оборони Росії на адресу США у жертвах серед цивільного населення є спробою утримати Сполучені Штати від надання подальшої допомоги Україні у сфері безпеки", — вважають в ISW.

Аналітики зауважили, що російські мілітарні блогери розкритикували російське оборонне відомство та російську окупаційну владу в Криму за те, що ті "не змогли запобігти удару та достатньо захистити цивільне населення Росії". Критикували так звану владу і за те, що вона не використовувала сирени повітряної тривоги, щоб попередити цивільних осіб.

"Російська влада безвідповідально заохочувала російський туризм до окупованого Криму під час війни, в той час, як російські військові продовжують використовувати окупований півострів як тиловий район", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 23 червня у тимчасово окупованому Севастополі біля військового аеродрому Бельбек пролунали вибухи. Так званий губернатор Михайло Развожаєв заявив про атаку ATACMS.

Російські ЗМІ повідомляли про загибель чотирьох людей, зокрема двох дітей. Серед загиблих — 9-річна дочка заступника мера Магадана Олега Авер'янова. Ще 151 людина постраждала.