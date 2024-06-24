Россия намеренно размещает военные объекты возле гражданских районов в Крыму: в ISW назвали причину

Аналитики считают, что обвиняя США в жертвах среди гражданского населения, Россия пытается удержать Вашингтон от предоставления дальнейшей военной помощи Украине.

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Россия целенаправленно размещает свои военные объекты вблизи гражданских районов во временно оккупированном Крыму. Таким образом россияне пытаются сдержать удары Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 23 июня.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что официальный Киев запустил пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями по Севастополю. Оккупантам якобы удалось перехватить четыре ракеты, но одна ракета отклонилась от траектории полета и взорвалась.

Россия в жертвах среди гражданского населения обвинила США. На кадрах, опубликованных 23 июня, якобы видно мирных жителей на пляже в Севастополе во время и после отклонения ракеты от траектории полета. Российские источники утверждали, что кассетные боеприпасы упали на гражданских возле пляжа в парке Учуевка на севере Севастополя.

Со своей стороны так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате удара погибли четыре человека и 151 человек получил ранения.

"Обвинения Министерства обороны России в адрес США в жертвах среди гражданского населения является попыткой удержать Соединенные Штаты от предоставления дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности", — считают в ISW.

Аналитики отметили, что российские милитарные блогеры раскритиковали российское оборонное ведомство и российскую оккупационную власть в Крыму за то, что те "не смогли предотвратить удар и достаточно защитить гражданское население России". Критиковали так называемую власть и за то, что она не использовала сирены воздушной тревоги, чтобы предупредить гражданских лиц.

"Российские власти безответственно поощряли российский туризм в оккупированный Крым во время войны, в то время, как российские военные продолжают использовать оккупированный полуостров как тыловой район", — говорится в отчете.

Напомним, 23 июня во временно оккупированном Севастополе возле военного аэродрома Бельбек прогремели взрывы. Так называемый губернатор Михаил Развожаев заявил об атаке ATACMS.

Российские СМИ сообщали о гибели четырех человек, в том числе двух детей. Среди погибших — 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Еще 151 человек пострадал.