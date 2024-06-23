Оккупанты забыли включить тревогу: Крым якобы атаковали ATACMS, есть жертвы (фото, видео)

Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев утверждает, что среди погибших и раненых есть дети. В соцсетях местные жители возмущаются из-за того, что не слышали сирены.

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Временно оккупированный РФ Крым якобы атаковали баллистическими ракетами ATACMS. Об этом заявили 23 июня в соцсетях.

Местные передавали, что в Севастополе было "очень громко" и "окна чуть не вылетели". Также сообщалось, что в поселок Учкуевка приехали 15 "скорых", в том числе и "с военными черными номерами".

Последствия атаки — со слов оккупантов

Представитель оккупационных властей Михаил Развожаев заявил, что вражеская ПВО предварительно сбила над морем пять воздушных целей. Однако обломки упали в прибрежной зоне.

Предварительно, есть пострадавшие в районе Учкуевки и в Любимовке. В районе Северная сторона в результате падения осколков загорелся жилой дом. В районе пансионата "Лазурь" огонь охватил примерно 150 квадратных метров леса.

Развожаев утверждает, что в результате обстрела погибли двое местных, среди них — 2-летний ребенок. Количество пострадавших якобы уже возросло до 22 человек. В атаке он обвинил ВСУ.

"Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь", — добавил "губернатор".

Впоследствии Развожаев заявил о смерти еще одного ребенка и увеличении количества пострадавших "почти до 100 человек".

В Минобороны РФ заявили о том, что силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS. Украину обвинили в "террористической атаке по гражданской инфраструктуре города Севастополь".

Пляжи вблизи аэродрома

Украинский нардеп Алексей Гончаренко отметил, что пляжи в Любимовке и Учкуевке расположены "в паре километров" от военного аэродрома Бельбек. Он подчеркнул, что именно оттуда взлетает бомбить Украину вражеская авиация, но россияне не закрывают пляжи и "прикрываются местными жителями, которые сидят просто в 1-2 км от этих самолетов".

Упомянутые локации на карте Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

Тревоги не было

В то же время в соцсетях жители Севастополя делятся, что традиционных сирен и общегородского оповещения о тревоге не было. Также отмечают, что несмотря на опасность не останавливалось движение транспорта.

"Сбив ракету над пляжем Учкуевка, российский расчет ПВО погубил людей. И где воздушная тревога?", — подчеркнули в соцсетях.

Сообщения местных жителей Фото: Соцсети Сообщения местных жителей Фото: Соцсети

Напомним, еще 28 сентября прошлого года вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала гражданских россиян, которые незаконно находятся в Крыму, не игнорировать опасность и покинуть полуостров.

В том же году в ГУР предупреждали, что в близости от военных объектов, техники и российских оккупационных администраций может быть опасно. Жителей Крыма призвали избегать таких мест.