США разрешили бить HIMARS по России, но есть условие: в ISW предупредили об угрозе для F-16

Вашингтон установил ограничения в атаках по территории РФ, из-за чего крупные вражеские авиабазы оказались вне угрозы. Аналитики предупредили о последствиях такой политики для Украины.

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США запрещают Силам обороны удары по законным военным целям на территории РФ, которые находятся в зоне поражения реактивных артсистем HIMARS. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 22 июня.

Недавние отчеты Associated Press и Washington Post свидетельствуют о том, что Вашингтон все еще запрещает Украине атаковать российские военные цели, если они не наносят удары или не готовятся к этому.

В Пентагоне подтвердили, что не выступают против атак из HIMARS, оснащенных GMLRS, по целям, которые атакуют из РФ. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что "это не о географии".

"Эти заявления свидетельствуют о том, что США позволят украинским силам наносить удары по российским военным объектам, только если российские объекты сначала продемонстрируют, что это они ведут активные боевые действия или подготовку к неизбежным боевым действиям США, вероятно, заставят украинское руководство тщательно определить, соответствует ли данная цель вышеупомянутым требованиям, прежде чем позволить выполнение тактических огневых задач", — подчеркнули в ISW.

Аналитики отметили, что также США запрещают Силам обороны бить по любым военным объектам в России ракетами ATACMS. В то же время ни одна крупная российская военная авиабаза не попадает в радиус поражения GMLRS, но многие из них оказались бы под угрозой ударов ATACMS, если бы Украина имела на это разрешение.

Инфографика от ISW Фото: ISW

В отчете указано, что российская ПВО снизит эффективность F-16, если США не разрешат удары по ней на территории РФ с помощью ATACMS. Предполагается, что украинским пилотам придется действовать в опасном воздушном пространстве, если политика Вашингтона не изменится.

Аналитики объяснили, что вражеская ПВО сможет покрывать до 48% воздушного пространства Украины, если оккупанты поставят пусковые установки С-400 за пределами радиуса действия ракет GMLRS на своей территории. Это усложнит использование F-16 в прифронтовых районах и районах, откуда вылетают российские самолеты, БПЛА и ракеты.

Инфографика от ISW Фото: ISW Инфографика от ISW Фото: ISW

Напомним, 21 июня в ISW информировали, что президент РФ Владимир Путин продолжает угрожать ядерными ударами для манипуляций. В то же время Кремль ищет "исключительный случай" для того, чтобы такую атаку можно было аргументировать.

Первый заместитель главы Минобороны Иван Гаврилюк заявил, что Россия готовит не менее 90 тысяч бойцов для нового наступления. По его словам, ракеты ATACMS способны разрушить вражеские командные центры, но Силы обороны не могут туда ударить.