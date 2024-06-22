Путин ищет "исключительный случай" для ядерного удара по Украине, — ISW

В РФ утверждают, что стратегическое поражение оккупационных войск в Украине приведет к потере российской государственности, что станет поводом для применения оружия массового поражения против украинцев.

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Президент РФ Владимир Путин продолжает озвучивать ядерные угрозы в рамках текущей российской информационной кампании, которая призвана остановить западную поддержку Украины. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 21 июня.

В РФ пытаются подорвать усилия международного сообщества по согласованию стратегического видения, чтобы остановить захватническую войну России против Украины. В ходе выступления перед российскими выпускниками военных училищ 21 июня Путин заявил, что РФ планирует и в будущем развивать ядерную триаду в качестве "гарантии стратегического сдерживания" и поддержки баланса сил в мире. По словам Путина, в РФ также работают над увеличением конвенциональных боевых возможностей и оборонного производства.

20 июня во время пресс-конференции во Вьетнаме Путин заявил, что Россия рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в своей ядерной доктрине и что возможное будущее стратегическое поражение российских войск в Украине приведет к "потере [российской] государственности".

Американские аналитики отмечают, что, по словам Путина, поражение РФ в Украине равно экзистенциальная угроза российскому государству — это условие нужно, чтобы сослаться на "исключительный случай", при котором российская ядерная доктрина допускала бы применение ядерного оружия.

Заявление Путина от 21 июня, судя по всему, продолжают информационную операцию для подрыва усилий Запада, направленных на стратегическую цель — решительное поражение российских сил. Так, полагают на Западе, должно закончится военное положение в Украине.

Аналитики ISW придерживаются мнения о том, что угроза ядерной эскалации — это главное средство РФ, чтобы манипулировать западными политиками, принимающими решения. Представляется маловероятным, что такое ядерное сдерживание в действительности приведет к ядерной эскалации.

Напомним, что, по данным DeepState, ВС РФ усилили давление на Торецк и захватили еще одно село в Донецкой области.

Также сообщалось, что военный эксперт Петр Черник накануне заявил, что ядерный удар РФ возможен и перечислил условия.