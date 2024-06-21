Ядерный удар РФ возможен: при каких условиях это может произойти, — эксперт (видео)

Петр Черник считает, применение Путиным тактического ядерного удара не исключено. Но это уже не будет проблемой Украины.

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Разговоры о том, может ли Россия применить ядерное оружие и ударить по территории Украины, ведутся с начала полномасштабного вторжения. Сейчас военный эксперт Петр Черник считает, что это вполне возможно. Но РФ может устроить провокацию и обвинить во всем Украину. Об этом он заявил в интервью ТСН.

Свою мысль он основал на истории, загадав Карибский кризис 1962 года. По мнению Черника, тогда так называемые "часы Судного дня" были за две минуты до апокалипсиса. Но тогдашнему генсеку Николаю Хрущеву ничего не угрожало и речь не шла о распаде Советского Союза.

Петр Черник предположил, что РФ может нанести ядерный удар по оккупированной территории

"А Путину угрожает, угрожает по-настоящему. Его смерть может начать цепную реакцию развала Российской Федерации. Поэтому они могут этот один тактический ядерный боеприпас применить", — но по мнению Черняка, если это и произойдет, то это не будет "головная боль" Украины.

"Это может быть головная боль в первую очередь цивилизованного мира во главе с США. Как на это отвечать — пока что головоломка", — сказал эксперт.

По его мнению, РФ может нанести удар по оккупированным территориям Украины. А не по центральным районам, или по столице Украины.

"Может быть даже подлый режим: возьмут и по Донецку ударят сами и скажут "то не мы, то украинцы". Есть такая установка 2С7 "Пион", она может наносить удары ядерным боеприпасом на 50 километров, у нас эти установки есть и когда-то на территории Украины были склады с ядерными боеприпасами", — отметил военный аналитик, но сказал, что спрогнозировать подобную ситуацию невозможно.

Напомним, 17 июня глава СНБО Александр Литвиненко в интервью The Times говорил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может приказать применить тактическое ядерное оружие в случае, когда армия оккупантов будет разбита.

По мнению Литвиненко, РФ не использует ядерное оружие, пока имеет преимущество на поле боя. Кроме этого, он убежден, что Путин не применит стратегическое ядерное оружие, которое может привести к третьей мировой войне.

А 13 июня в росСМИ сообщили о проведении электронных ракетных пусков тактических ядерных систем. Об учениях Путин объявил после разрешения Украине наносить удары западным оружием по территории Российской Федерации.