Ядерний удар РФ можливий: за яких умов це може статись, - експерт (відео)

Петро Черник вважає, застосування Путіним тактичного ядерного удару не виключене. Але це вже не буде проблемою України.

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Розмови про те, чи може Росія застосувати ядерну зброю та вдарити по території України, ведуться із початку повномасштабного вторгнення. Нині військовий експерт Петро Черник вважає, що це цілком можливо. Але РФ може влаштувати провокацію і звинуватити в усьому Україну. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

Свою думку він заснував на історії, загадавши Карибську кризу 1962 року. За думкою Черника, тоді так званий "годинник Судного дня" був за дві хвилини до апокаліпсису. Але тодішньому генсекові Миколі Хрущову нічого не загрожувало і не йшлось про розпад Радянського Союзу.

Петро Черник припустив, що РФ може завдати ядерного удару по окупованій території

"А Путіну загрожує, загрожує по-справжньому. Його смерть може почати ланцюгову реакцію розвалу Російської Федерації. Тому вони можуть цей один тактичний ядерний боєприпас застосувати", — але на думку Черняка, якщо це і відбудеться, то це не буде "головний біль" України.

"Це може бути головний біль у першу чергу цивілізованого світу на чолі із США. Як на це відповідати – поки що головоломка", – сказав експерт.

На його думку, РФ може завдати удару по окупованим територіям України. А не про центральним районам, або по столиці України.

"Може бути навіть підлий режим: візьмуть і по Донецьку вдарять самі й скажуть "то не ми, то українці". Є така установка 2С7 "Піон", вона може завдавати ударів ядерним боєприпасом на 50 кілометрів, в нас ці установки є і колись на території України були склади з ядерними боєприпасами", – зазначив військовий аналітик, але сказав, що спрогнозувати подібну ситуацію неможливо.

Нагадаємо, 17 червня голова РНБО Олександр Литвиненко в інтервʼю The Times говорив, що президент Російської Федерації Володимир Путін може наказати застосувати тактичну ядерну зброю у випадку, коли армія окупантів буде розбита.

На думку Литвиненка, РФ не використає ядерну зброю, поки має перевагу на полі бою. Крім цього, він переконаний, що Путін не застосує стратегічну ядерну зброю, яка може призвести до третьої світової війни.

А 13 червня у росЗМІ повідомили про проведення електронних ракетних пусків тактичних ядерних систем. Про навчання Путін оголосив після дозволу Україні завдавати ударів західною зброєю по території Російської Федерації.