Усилили давление на Торецк: ВС РФ захватили еще одно село в Донецкой области, — DeepState (карта)

По словам аналитиков, россияне будут пытаться развить тактический успех, подтянув резервы в данный район. Они хотят занять Торецк.

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Российские оккупанты усилили давление на Торецк, сумев захватить село Шумы. Об этом сообщили аналитики группы DeepState в ночь на 22 июня.

"Последние дни район поселка Северное стал новой крайне горячей точкой. Достоверная причина провала обороны пока неизвестна", — отметили аналитики.

В отчете говорится, что 21 июня россияне еще продвинулись вдоль улицы, параллельной железной дороге. Также они заняли Шумы, насосную станцию и отвал 1.

"Враг замечен и у отвала 2, стрелковые бои в том районе не утихают", — пишут в DeepState.

Сообщается, что россияне будут пытаться развить тактический успех, подтянув резервы в данный район.

"Их цель очевидна – занять Торецк", — резюмировали аналитики.

Российские оккупанты захватили Шумы Фото: DeepState

Ранее СМИ сообщали, что США разрешили бить их оружием по военным аэродромам в РФ, но Украина сомневается. В Украине уверены, что США четко обозначили границы применения предоставленного Западом оружия, которые не выходят за рамки защиты Харькова. В Вашингтоне же утверждают, что ВСУ могут наносить удары американским вооружением чуть-ли не по любым законным целям.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что на Харьковщине ВСУ сломали планы врага. В Харьковской области украинские бойцы нанесли оккупантам значительные потери и заставили приостановить наступление на Боровую.