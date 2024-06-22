Усилили давление на Торецк: ВС РФ захватили еще одно село в Донецкой области, — DeepState (карта)
По словам аналитиков, россияне будут пытаться развить тактический успех, подтянув резервы в данный район. Они хотят занять Торецк.
Российские оккупанты усилили давление на Торецк, сумев захватить село Шумы. Об этом сообщили аналитики группы DeepState в ночь на 22 июня.
"Последние дни район поселка Северное стал новой крайне горячей точкой. Достоверная причина провала обороны пока неизвестна", — отметили аналитики.
В отчете говорится, что 21 июня россияне еще продвинулись вдоль улицы, параллельной железной дороге. Также они заняли Шумы, насосную станцию и отвал 1.
"Враг замечен и у отвала 2, стрелковые бои в том районе не утихают", — пишут в DeepState.
Сообщается, что россияне будут пытаться развить тактический успех, подтянув резервы в данный район.
"Их цель очевидна – занять Торецк", — резюмировали аналитики.
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