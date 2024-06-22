Посилили тиск на Торецьк: ЗС РФ захопили ще одне село в Донецькій області, — DeepState (карта)

За словами аналітиків, росіяни намагатимуться розвинути тактичний успіх, підтягнувши резерви в цей район. Вони хочуть зайняти Торецьк.

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Російські окупанти посилили тиск на Торецьк, зумівши захопити село Шуми. Про це повідомили аналітики групи DeepState у ніч на 22 червня.

"Останні дні район селища Північне став новою вкрай гарячою точкою. Достовірна причина провалу оборони поки що невідома", — зазначили аналітики.

У звіті йдеться, що 21 червня росіяни ще просунулися вздовж вулиці, паралельної залізниці. Також вони зайняли Шуми, насосну станцію і відвал 1.

"Ворог помічений і біля відвалу 2, стрілецькі бої в тому районі не вщухають", — пишуть у DeepState.

Повідомляється, що росіяни намагатимуться розвинути тактичний успіх, підтягнувши резерви в цей район.

"Їхня мета очевидна — зайняти Торецьк", — резюмували аналітики.

Російські окупанти захопили Шуми Фото: DeepState

Раніше ЗМІ повідомляли, що США дозволили бити їхньою зброєю по військових аеродромах у РФ, але Україна сумнівається. В Україні впевнені, що США чітко позначили межі застосування наданої Заходом зброї, які не виходять за рамки захисту Харкова. У Вашингтоні ж стверджують, що ЗСУ можуть завдавати ударів американським озброєнням ледь не по будь-яких законних цілях.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що на Харківщині ЗСУ зламали плани ворога. У Харківській області українські бійці завдали окупантам значних втрат і змусили призупинити наступ на Борову.