Змушені перекидати резерви під Борову: на Харківщині ЗСУ зламали плани ворога, – Юсов (карта)

У Харківській області українські бійці завдали окупантам значних втрат і змусили призупинили наступ на Борову.

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На Харківщині українським бійцям вдалось завдати російським окупантам великих втрат. Захисники зламали плани окупантів з захоплення селища Борова в Ізюмському районі. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов.

"Якщо говорити про Борову і напрямок, то наміри ворога там українські оборонці зламали, втрати в живій силі й техніці значні", – зазначив Юсов.

Борова на карті Фото: DeepStateMAP

За словами розвідника, ворог зараз намагається підтягувати резерви, вимушений перекидати їх з інших напрямків, й потенційна загроза залишається, але наразі мова не йде про формування нових потужних угруповань для повторення загрожуючої ситуації. Юсов зазначив, що потенційно загроза залишається.

"Це говорить про великі втрати і про те, що ситуація для них точно не йде за планом", — прокоментував ситуацію представник ГУР та додав, що наразі ситуація на північному кордоні країни залишається напруженою і небезпечною: "Ворог і далі буде пробувати розтягувати українські резерви і відволікати, в тому числі від ситуації на Сході".

Нагадаємо, раніше бійці 3-ї окремої штурмової бригади говорили про те, що ворог активізувався на Луганщині і намагається просунутись у напрямку Борової. ЗСУ повідомляли, що проти них окупанти випустили 3-тю і 144-ту дивізії 20-ї армії РФ. Борова була звільнена від російської окупації у жовтні 2022 року.