Вынуждены перебрасывать резервы под Боровую: на Харьковщине ВСУ сломали планы врага, — Юсов (карта)

В Харьковской области украинские бойцы нанесли оккупантам значительные потери и заставили приостановить наступление на Боровую.

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На Харьковщине украинским бойцам удалось нанести российским оккупантам большие потери. Защитники сломали планы оккупантов по захвату поселка Боровая в Изюмском районе. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов.

"Если говорить о Боровой и направлении, то намерения врага там украинские защитники сломали, потери в живой силе и технике значительные", — отметил Юсов.

Боровая на карте Фото: DeepStateMAP

По словам разведчика, враг сейчас пытается подтягивать резервы, вынужден перебрасывать их с других направлений, и потенциальная угроза остается, но пока речь не идет о формировании новых мощных группировок для повторения угрожающей ситуации. Юсов отметил, что потенциально угроза остается.

"Это говорит о больших потерях и о том, что ситуация для них точно не идет по плану", — прокомментировал ситуацию представитель ГУР и добавил, что сейчас ситуация на северной границе страны остается напряженной и опасной: "Враг и дальше будет пробовать растягивать украинские резервы и отвлекать, в том числе от ситуации на Востоке".

Напомним, ранее бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады говорили о том, что враг активизировался на Луганщине и пытается продвинуться в направлении Боровой. ВСУ сообщали, что против них оккупанты выпустили 3-ю и 144-ю дивизии 20-й армии РФ. Боровая была освобождена от российской оккупации в октябре 2022 года.