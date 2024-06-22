Путін шукає "винятковий випадок" для ядерного удару по Україні, — ISW

У РФ стверджують, що стратегічна поразка окупаційних військ в Україні призведе до втрати російської державності, що стане приводом для застосування зброї масового ураження проти українців.

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Президент РФ Володимир Путін продовжує озвучувати ядерні погрози в рамках поточної російської інформаційної кампанії, яка покликана зупинити західну підтримку України. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 21 червня.

У РФ намагаються підірвати зусилля міжнародної спільноти щодо узгодження стратегічного бачення, щоб зупинити загарбницьку війну Росії проти України. Під час виступу перед російськими випускниками військових училищ 21 червня Путін заявив, що РФ планує і в майбутньому розвивати ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі. За словами Путіна, у РФ також працюють над збільшенням конвенціональних бойових можливостей і оборонного виробництва.

20 червня під час пресконференції у В'єтнамі Путін заявив, що Росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї у своїй ядерній доктрині та що можлива майбутня стратегічна поразка російських військ в Україні призведе до "втрати [російської] державності".

Американські аналітики зазначають, що, за словами Путіна, поразка РФ в Україні дорівнює екзистенційній загрозі російській державі — ця умова потрібна, щоб послатися на "винятковий випадок", за якого російська ядерна доктрина допускала б застосування ядерної зброї.

Заява Путіна від 21 червня, судячи з усього, продовжує інформаційну операцію для підриву зусиль Заходу, спрямованих на стратегічну мету — рішучу поразку російських сил. Так, вважають на Заході, має закінчитися воєнний стан в Україні.

Аналітики ISW дотримуються думки про те, що загроза ядерної ескалації — це головний засіб РФ, щоб маніпулювати західними політиками, які ухвалюють рішення. Видається малоймовірним, що таке ядерне стримування насправді призведе до ядерної ескалації.

Нагадаємо, що, за даними DeepState, ЗС РФ посилили тиск на Торецьк і захопили ще одне село в Донецькій області.

Також повідомлялося, що військовий експерт Петро Черник напередодні заявив, що ядерний удар РФ можливий і перерахував умови.