США дозволили бити HIMARS по Росії, але є умова: в ISW попередили про загрозу для F-16

Вашингтон встановив обмеження в атаках по території РФ, через що великі ворожі авіабази опинились поза загрозою. Аналітики попередили про наслідки такої політики для України.

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США забороняють Силам оборони удари по законних військових цілях на території РФ, які знаходяться в зоні ураження реактивних артсистем HIMARS. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 22 червня.

Нещодавні звіти Associated Press і Washington Post свідчать про те, що Вашингтон все ще забороняє Україні атакувати російські військові цілі, якщо вони не завдають ударів або не готуються до цього.

У Пентагоні підтвердили, що не виступають проти атак з HIMARS, оснащених GMLRS, по цілях, які атакують з РФ. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підкреслив, що "це не про географію".

"Ці заяви свідчать про те, що США дозволять українським силам завдавати ударів по російських військових об’єктах, лише якщо російські об’єкти спочатку продемонструють, що це вони ведуть активні бойові дії або підготовку до неминучих бойових дій США, ймовірно, змусять українське керівництво ретельно визначити, чи відповідає дана ціль вищезазначеним вимогам, перш ніж дозволити виконання тактичних вогневих завдань", — підкреслили в ISW.

Аналітики зауважили, що також США забороняють Силам оборони бити по будь-яких військових об’єктах у Росії ракетами ATACMS. Водночас жодна велика російська військова авіабаза не потрапляє у радіус ураження GMLRS, але багато з них опинилися б під загрозою ударів ATACMS, якби Україна мала на це дозвіл.

Інфографіка від ISW Фото: ISW

У звіті зазначено, що російська ППО знизить ефективність F-16, якщо США не дозволять удари по ній на території РФ за допомогою ATACMS. Передбачається, що українським пілотам доведеться діяти в небезпечному повітряному просторі, якщо політика Вашингтону не зміниться.

Аналітики пояснили, що ворожа ППО зможе покривати до 48% повітряного простору України, якщо окупанти поставлять пускові установки С-400 за межами радіуса дії ракет GMLRS на своїй території. Це ускладнить використання F-16 у прифронтових районах та районах, звідки вилітають російські літаки, БПЛА й ракети.

Інфографіка від ISW Фото: ISW Інфографіка від ISW Фото: ISW

Нагадаємо, 21 червня в ISW інформували, що президент РФ Володимир Путін продовжує погрожувати ядерними ударами для маніпуляцій. Водночас Кремль шукає "винятковий випадок" для того, щоб таку атаку можна було аргументувати.

Перший заступник голови Міноборони Іван Гаврилюк заявив, що Росія готує щонайменше 90 тисяч бійців для нового наступу. З його слів, ракети ATACMS здатні зруйнувати ворожі командні центри, але Сили оборони не можуть туди вдарити.