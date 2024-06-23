Окупанти забули увімкнути тривогу: Крим нібито атакували ATACMS, є жертви (фото, відео)

Так званий "губернатор" Михайло Развожаєв стверджує, що серед загиблих і поранених є діти. У соцмережах місцеві жителі обурюються через те, що не чули сирени.

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Тимчасово окупований РФ Крим нібито атакували балістичними ракетами ATACMS. Про це заявили 23 червня у соцмережах.

Місцеві передавали, що у Севастополі було "дуже гучно" і "вікна мало не вилетіли". Також повідомлялось, що до селища Учкуєвка приїхали 15 "швидких", в тому числі й "з військовими чорними номерами".

Наслідки атаки — зі слів окупантів

Представник окупаційної влади Михайло Развожаєв заявив, що ворожа ППО попередньо збила над морем п’ять повітряних цілей. Проте уламки впали у прибережній зоні.

Попередньо, є постраждалі в районі Учкуєвки та у Любимівці. В районі Північна сторона внаслідок падіння осколків загорівся житловий будинок. В районі пансіонату "Лазурь" вогонь охопив приблизно 150 квадратних метрів лісу.

Развожаєв стверджує, що внаслідок обстрілу загинули двоє місцевих, серед них — 2-річна дитина. Кількість постраждалих нібито вже зросла до 22 осіб. В атаці він звинуватив ЗСУ.

"Ситуація на Учкуєвці важка, туди відправлені всі бригади швидкої медичної допомоги. Частина людей вже доставлена ​​до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", — додав "губернатор".

Згодом Развожаєв заявив про смерть ще однієї дитини та збільшення кількості постраждалих "майже до 100 осіб".

У Міноборони РФ заявили про те, що сили ППО збили чотири ракети ATACMS. Україну звинуватили у "терористичній атаці по цивільній інфраструктурі міста Севастополь".

Пляжі поблизу аеродрому

Український нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що пляжі в Любимівці та Учкуєвці розташовані "в парі кілометрів" від військового аеродрому Бельбек. Він підкреслив, що саме звідти злітає бомбити Україну ворожа авіація, але росіяни не закривають пляжі й "прикриваються місцевими мешканцями, які сидять просто в 1-2 км від цих літаків".

Згадані локації на карті Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

Тривоги не було

Водночас у соцмережах мешканці Севастополя діляться, що традиційних сирен та загальноміського сповіщення про тривогу не було. Також зазначають, що попри небезпеку не зупинявся рух транспорту.

"Збивши ракету над пляжем Учкуєвка, російський розрахунок ППО занапастив людей. І де повітряна тривога?", — підкреслили у соцмережах.

Повідомлення місцевих мешканців Фото: Соцмережi Повідомлення місцевих мешканців Фото: Соцмережi

Нагадаємо, ще 28 вересня минулого року віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала цивільних росіян, які незаконно перебувають в Криму, не ігнорувати небезпеку та залишити півострів.

Того ж року у ГУР попереджали, що у близькості від військових об'єктів, техніки та російських окупаційних адміністрацій може бути небезпечно. Жителів Криму закликали уникати таких місць.